【航天城】11 SKIES商廈7月啟用　推動「機場城市」多元化

▲ 新世界發展聯同機場管理局於今（26日）舉辦「航天城如何引領香港遠瞻高升」高峰論壇，宣布航天城11 SKIES商廈項目將於今年7月啟用。（陳國峰攝）

隨着本港疫情漸趨緩和，各界均盼早日通關，恢復以往營商環境。新世界發展聯同機場管理局於今（26日）舉辦「航天城如何引領香港遠瞻高升」高峰論壇，宣布航天城11 SKIES商廈項目將於今年7月啟用。

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據悉，航天城11 SKIES總投資額高達200億元，總樓面面積達380萬平方呎。新世界發展行政總裁鄭志剛致辭時表示，航天城11 SKIES是「機場城市」的一個重點項目，將於2022至2025年分階段開幕，地理位置鄰近香港國際機場及港珠澳大橋，擁有「雙口岸優勢」，並設有不少全港首創項目，如首個飛行影院及全港最大零售餐飲及室內遊樂空間等，有助重振受疫後經濟，吸引顧客光顧。

機管局行政總裁林天福在論壇上表示，近期防疫措施放寬是好開始，當疫情穩定下來，將可吸引旅客重回香港。同場的亞洲國際博覽館行政總裁陳芳盈補充指，被列入航天城範圍的亞洲國際博覽館亦會加強發展，如斥資6億元提升設施，加設全新伸縮階梯座位系統﹑翻新場館設施﹑增加餐飲選擇﹑增設5G網絡及籌建亞博館第二期，額外増加3萬平方米，使總面積增至10萬平方米。

除了為通關業務做好準備外，論壇上亦有來自金融、保險、醫療、旅遊和創新科技界的行業領袖，討論香港如何把握粵港澳大灣區龐大的商業及旅遊機遇。有業界反映，憂慮防疫政策令香港處於孤立狀態，加劇技術人才外流的情況。香港資訊科技商會榮譽會長方保僑表示，防疫及檢疫措施響下，本地有人才流出挑戰，但同時亦難以招聘外地人才，令業界難以聘請足夠的科技人才，出現「科技人才荒」。

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記者：黃顯晴

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