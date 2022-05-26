  • 27°C
香港時間 : 2022526日 (四) 19:11
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【航天城】11 SKIES商廈7月啟用　推動「機場城市」多元化

商業 19:00 2022/05/26

分享：

分享：

新世界發展聯同機場管理局於今（26日）舉辦「航天城如何引領香港遠瞻高升」高峰論壇，宣布航天城11 SKIES商廈項目將於今年7月啟用。（陳國峰攝）

隨着本港疫情漸趨緩和，各界均盼早日通關，恢復以往營商環境。新世界發展聯同機場管理局於今（26日）舉辦「航天城如何引領香港遠瞻高升」高峰論壇，宣布航天城11 SKIES商廈項目將於今年7月啟用。

【大灣區】研究：逾八成受訪港青看好灣區事業發展機會　文創金融成大熱

【大灣區】新世界旗下 11 SKIES第一期商廈將於7月啟用　近20間企業進駐

據悉，航天城11 SKIES總投資額高達200億元，總樓面面積達380萬平方呎。新世界發展行政總裁鄭志剛致辭時表示，航天城11 SKIES是「機場城市」的一個重點項目，將於2022至2025年分階段開幕，地理位置鄰近香港國際機場及港珠澳大橋，擁有「雙口岸優勢」，並設有不少全港首創項目，如首個飛行影院及全港最大零售餐飲及室內遊樂空間等，有助重振受疫後經濟，吸引顧客光顧。

機管局行政總裁林天福在論壇上表示，近期防疫措施放寬是好開始，當疫情穩定下來，將可吸引旅客重回香港。同場的亞洲國際博覽館行政總裁陳芳盈補充指，被列入航天城範圍的亞洲國際博覽館亦會加強發展，如斥資6億元提升設施，加設全新伸縮階梯座位系統﹑翻新場館設施﹑增加餐飲選擇﹑增設5G網絡及籌建亞博館第二期，額外増加3萬平方米，使總面積增至10萬平方米。

除了為通關業務做好準備外，論壇上亦有來自金融、保險、醫療、旅遊和創新科技界的行業領袖，討論香港如何把握粵港澳大灣區龐大的商業及旅遊機遇。有業界反映，憂慮防疫政策令香港處於孤立狀態，加劇技術人才外流的情況。香港資訊科技商會榮譽會長方保僑表示，防疫及檢疫措施響下，本地有人才流出挑戰，但同時亦難以招聘外地人才，令業界難以聘請足夠的科技人才，出現「科技人才荒」。

【大灣區】香港出口商會推大灣區商務平台　助香港設計品牌進軍內地

記者：黃顯晴

《創業ideas》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【疫市營商】粟米汁品牌「2+3」設首條智能生產線　冀提高產能和質素
2022/04/11
【疫市營商】粟米汁品牌「2+3」設首條智能生產線　冀提高產能和質素
【職場技能】善用現代數碼科技　助員工提高混合工作動力
2022/04/29
【職場技能】善用現代數碼科技　助員工提高混合工作動力
【疫後復甦】美國迪士尼樂園疫後重開收入倍增　科技應用如何改善遊樂體驗？
2022/05/09
【疫後復甦】美國迪士尼樂園疫後重開收入倍增　科技應用如何改善遊樂體驗？
【再工業化】廠商會建議創新科技及工業局　下設專門執行機構推進「再工業化」
2022/05/18
【再工業化】廠商會建議創新科技及工業局　下設專門執行機構推進「再工業化」
【創業比賽】AIA舉辦青年共創項目比賽「Cre8 by AIA」　提供合共150萬元資金
2022/05/24
【創業比賽】AIA舉辦青年共創項目比賽「Cre8 by AIA」　提供合共150萬元資金

你可能感興趣

【疫市營商】粟米汁品牌「2+3」設首條智能生產線　冀提高產能和質素
14:35 2022/04/11
【疫市營商】粟米汁品牌「2+3」設首條智能生產線　冀提高產能和質素
【職場技能】善用現代數碼科技　助員工提高混合工作動力
14:43 2022/04/29
【職場技能】善用現代數碼科技　助員工提高混合工作動力
【疫後復甦】美國迪士尼樂園疫後重開收入倍增　科技應用如何改善遊樂體驗？
17:45 2022/05/09
【疫後復甦】美國迪士尼樂園疫後重開收入倍增　科技應用如何改善遊樂體驗？
創新科技及應用 5G 疫情 商會 出入境管制 方保僑 機場 鄭志剛 林天福 機場管理局

下一篇文章

【FedEx】FedEx攜手Aurora擴大自動駕駛試驗計劃　於美國德州新增商業路線　
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【消費券商機】第二階段消費券增電子支付工具　PayMe推3項優惠吸商戶使用
【消費券商機】第二階段消費券增電子支付工具　PayMe推3項優惠吸商戶使用
【數碼詐騙】本港首季可疑數碼詐騙跌逾二成　行業加強防範意識
【數碼詐騙】本港首季可疑數碼詐騙跌逾二成　行業加強防範意識
【旅遊復甦】Booking.com業績向好　首季總預訂額270億美元超2019年
【旅遊復甦】Booking.com業績向好　首季總預訂額270億美元超2019年
【零售商機】報告：7成零售商料今年生意錄至少2成增幅　顧客對「線上購物、線下退貨」有需求
【零售商機】報告：7成零售商料今年生意錄至少2成增幅　顧客對「線上購物、線下退貨」有需求
【日本啤酒】日本啤酒現漲價潮　麒麟啤酒宣佈加價6至13%
【日本啤酒】日本啤酒現漲價潮　麒麟啤酒宣佈加價6至13%
【零售市場】調查：全球最成功的零售市場　香港排名第4位
【零售市場】調查：全球最成功的零售市場　香港排名第4位
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款