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【二手蝕讓】藍籌屋苑罕有錄蝕讓　麗港城業主4年唔見71萬

股樓投資 17:45 2022/05/26

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近日樓市新盤旺場，二手卻不時見低價成交。最近九龍藍籌屋苑麗港城錄得蝕讓個案，區內代理指，屬近年罕見。中原地產洪金興表示，中原最新促成一宗麗港城成交，單位6座低層G室，實用面積517平方呎，採兩房間隔，單位座向北方，可享開揚公園景致，最新以655萬元成交，實用呎價12,669元。

據了解，原業主於2018年7月以726萬元買入單位，持貨近4年，現轉手賬面獲利蝕讓71萬元離場，屬近年少見。此外，代理指，麗港城本月至今暫錄10宗成交，平均實用呎價13,919元。

【有相睇】放盤一個月無人問津　劈價40萬速獲接洽　海港花園兩房552萬沽【下一頁

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撰文 : 謝昕蕎

私人屋苑 二手市場 麗港城 九龍 放盤 地產 中原地產

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