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【公屋裝修】一個人住430呎公屋 雜物太多致客廳放床 花44萬大翻新望安享晚年 組合櫃代替牆壁收納量大增

理財智慧 18:45 2022/05/29

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香港有不少人也有經「租者置其屋計劃」或綠表來購入公屋單位，以較便宜的價錢來獲得一安身之所，然而單位在居住多年後，不免得會變殘舊，因此不少人也會請裝修設計公司來為單位改頭換面，今次要介紹的單位位於彩霞邨，其面積為約430呎，裝修費用為約44萬，全屋走平實的簡約風格。

原單位由於經已居住了多年，因而變得十分殘舊，而且並沒有做好空間劃分，因此沒有足夠的儲物和休息空間，以致要把雙人床放置於客廳，使單位整體感覺雜亂無章，而現時此單位只剩下戶主1人居住，因此他想把單位重新改造，以方便安享晚年。

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戶主要求單位要以簡約為主，無需花巧的設計，最重要是實用及有足夠的儲物空間，希望單位的色調主要以白色及米黃色為主，另外考慮到年老後會行動不便，有機會要坐輪椅，因此希望有足夠的活動空間，而他也不希望以磚牆間房，想能盡用單位每吋空間。

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設計師在單位內劃分了2間房間，以方便子女或親友到訪時有留宿的空間，而為了盡用屋內空間及增加收納，設計師用一排大型儲物櫃來間牆，使空間能被盡用，另外為了方便戶主出入廁所，他把浴室門改大，以方便戶主日後有需要可坐輪椅出入，而為了節省空間，客房的門採用了趟門，全屋的儲物櫃及傢俱以白色為主，而廚房則造成開放式，以擴大單位的空間感。

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在裝修設計上，單位最為吸睛的是一排白色的儲物櫃牆壁，當中包括由一個C型儲物櫃及電視組合櫃所組成，入內有大大小小的儲物格，可供戶主收納不同的雜物及日用品，使單位的收納量大增，同時也以組合櫃代替牆壁，以加大單位的實用性，而門口位的另一邊也有一白色貼牆到頂的儲物櫃，以滿足戶主希望有較多儲物櫃的要求。

單位整體主要以白色為主，並沒有任何花巧的設計，而地板則用了較深的木紋色，其客廳為長形，因此也較容易擺放傢俱，而2間房間也設有白色衣櫃，可供戶主及客人擺放衣物，除了衣櫃外，房間並沒有其他傢俱，因此戶主有足夠的活動空間。

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在廚房上，由於單位只有一人居住，因此廚房只有白色上下排廚櫃，以保留最多的活動空間，而廁所入口位經改動後，活動空間也大增，另外，設計師也採用了趟摺門的設計以節省空間，入內除了收納櫃、鏡櫃外，也造了浴屏設計，以造出乾濕分離的效果。

費用：

清拆：37000元
油漆：35000元
泥水：83500元
木工連訂造傢俬：175000元
水電：45000元
鋁窗連鋁質工程：48800元
搭棚工程：12000元
材料雜項 ：11500元
合共 ：447800元

*資料及圖片由富昌工程提供

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責任編輯：關海儀

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