▲ 【天線得得B】KKplus母企凱知樂周二曾爆升8成 第二大股東乘機勁沽600萬股 疑趁炒上割韭菜？

周一（23日）晚上網上傳出有男童在朗豪坊玩具店KKplus挨跌「天線得得B」，父母當日即場賠償3萬元，而事件在網絡發酵之際，KKplus母企凱知樂股價周二（24日）盤中離奇炒上逾8成，高見0.285元。

聯交所今日披露，凱知樂第二大EUROJOY LIMITED當日趁機勁沽600萬股或0.75%凱知樂，平均作價每股0.1895元，最高價為每股0.2300元，套現113.7萬元，持股量由7200.56萬股降至6600.56萬股，持股佔比由9%降至8.25%。

料凱知樂周二近7.9%成交股數來自大股東減持

凱知樂周二炒高86%後升幅急速收窄，收報0.18元，升17.6%。凱知樂當日成交股數達7622.6萬股，意味當日7.87%成交來自主要股東減持。凱知樂今日收報0.175元，跌5.41%，較周二盤中高位回落38.6%。

「天線得得B」事件惹來網民熱議，KKplus母企凱知樂在周二同日再發聲明指，已向事主歉意，並已全額退款。

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