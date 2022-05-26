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【SPAC】吉利李書福投資億咖通科技擬以SPAC併購美國上市　近一年最大型中概股赴美

新股IPO 17:35 2022/05/26

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【SPAC】吉利李書福投資億咖通科技擬以SPAC併購美國上市　近一年最大型中概股赴美

滴滴出行（美：DIDI）去年美國上市後遇內地網絡安全審查後，中資企業以傳統IPO赴美上市活動大減，不過最新仍有企業以特殊目的收購公司（SPAC）併購方式在美國掛牌。外電報道，吉利汽車 （00175） 大股東李書福投資的智能汽車科技公司億咖通科技（Ecarx），將與美國SPAC Cova Acquisition 合併，億咖通科技合併後估值約38億美元。

彭博報道指，併購通告最快日內公布。報道又指，李書福旗下吉利控股、Luminar Technologies Inc.和Lotus Technology在SPAC併購交易中，投資4500萬美元。

億咖通科技上市傳聞不斷，去年一度傳公司研究在香港上市，但於今年初，市場已傳出億咖通科技尋求改以SPAC合併方式赴美上市。

據公司網站資料，億咖通科技在2016年成立，致力於打造智能網聯生態開放平台，全面為車企賦能，創造更智能、更安全的雛形體驗。公司先後在武漢、杭州、上海、大連、北京、蘇州、成都、馬來西亞吉隆坡、瑞典哥德堡、英國倫敦等地設立分支機構和研發中心。

公司目前向12家車廠提供汽車軟硬件服務，包括同系吉利、蓮花，以至李書福投資的平治（Mercdes-Benz）和smart。

【石Sir一周前瞻及異動股】中石油、中芯國際及神華

 

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