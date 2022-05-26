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【中資航空股】 國內航班獲為期2個月財政補貼 最高上限每小時2.4萬 中資航空股全綫升

股樓投資 17:18 2022/05/26

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財政部與民航局發布國內客運航班財政補貼通知，刺激航空股全綫走高。中國國航（00753）曾高見5.55元，最多升2.8%，收報5.48元，升1.5%，創一個月高；東方航空（00670）、南方航空（01055）分別升1.1%及1.2%。民航信息（00696）亦升5.6%，收報11.76元。

同場加映﹕【青姐話】國策愛理不理 港股半生不死

財政部及民航局公布《關於階段性實施國內客運航班運行財政補貼的通知》，提出對國內運輸航空公司經營的國內客運航班實施階段性財政補貼，每周內日均國內客運航班量低於或等於4,500班（保持安全運行最低飛行航班數）時，啟動財政補貼；對國內客運航班實際收入扣減變動成本後的虧損額給予補貼，並設定最高虧損額補貼標準上限為每小時2.4萬元人民幣，政策實施期限為5月21日至7月20日。

通告又指，補貼範圍只限國內客運航班，不含港澳台航班等。補貼資金由中央和地方財政共同承擔。

【大行報告】 小米績後多間大行下調目標價 麥格理「劈價」至8.4元 料未來數季收入疲弱【見下頁

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記者：郭秀慧

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港股 補貼 南方航空（01055） 航空股 中國國航（00753）

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