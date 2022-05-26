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【Google摺機】Google摺機發布日再度推遲　明年春季才面世？

科技 18:18 2022/05/26

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據南韓網站《The Elec》昨（25日）報道，Pixel摺機將推遲至明年春季才發布。（法新社資料圖片）

摺疊手機近年掀起熱潮，各大手機品牌相繼推出相關產品搶攻市場。早前有消息透露，Google Pixel摺機有可能於今年第4季面世。惟據南韓網站《The Elec》昨（25日）報道，Pixel摺機將推遲至明年春季才發布。

消息人士向《The Elec》透露，Pixel摺機推遲發布是因爲它尚未完成製作。供應鏈分析師Ross Young亦透過推文支持此説法，表示從供應鏈的多個來源得知，Pixel摺機的發布日將推遲至明年春天。

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另據《The Verge》報道，Google最初預計於2021年推出Pixel摺機，但推遲至今年第4季。惟近日再度傳出押後發布日，這解釋了爲甚麽於本月初的Google I/O開發者大會上沒有預告Pixel摺機。報道亦認爲，Google正專注推出備受期待的Pixel Watch及Pixel 7，似乎不會在今年秋季的Pixel活動中展示Pixel摺機。

事實上，綜合過去外媒流傳的消息顯示，Google正為Pixel摺機試驗兩種設計，内部分別稱爲「Passport」及「Jumbojack」。「Passport」像三星（Samsung）Galaxy Z Flip般垂直摺疊，「Jumbojack」則像Galaxy Z Fold般左右摺疊。早前據外國網站《SamMobile》報道，Pixel摺機有機會配備三星的屏幕，其中Passport版本的主屏幕為7.57吋，副屏幕則為5.78吋。

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責任編輯：吳嘉雯

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