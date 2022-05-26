數碼通：5G推動 業務增長轉型

▲ (SmarTone圖片)

現今世代重視跨界協作，不同經驗可為企業帶來新突破。去年11月由騰訊「過檔」數碼通（SmarTone）出任副行政總裁的譚樂文是好例子。

他相信可將過往經營網絡服務的經驗帶到SmarTone，並認為現代電訊網絡營運商，已不單是建立網絡，更要經營產品及服務。

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於去年11月上任的譚樂文，由網絡巨頭騰訊旗下騰訊雲國際副總裁、JOOX音樂副總裁及微信支付香港（WeChat Pay HK）行政總裁轉到電訊商SmarTone，譚樂文離開工作10多年的騰訊，到電訊行業工作，他坦言充滿新挑戰及新機遇，畢竟SmarTone是一家有30多年歷史的電訊商，現亦正是5G時代，是值得一試的好機會。事實上，本港流動服務用戶，截至今年1月超過2,481萬，5G用戶亦已突破300萬。

▲ SmarTone副行政總裁譚樂文上任其中一個挑戰，就是疫情下門市員工感染，要調配人手及資源，以及維持客戶服務。（彭振濠攝）

推不同服務 與音樂平台合作

由一家經營服務為主的科企，轉到一家強於網絡基建的電訊商，是不同的業務環境，不過同樣要面向消費用戶及商業客群，在5G時代，譚樂文認為電訊業正在面對轉型，正如早前SmarTone在5G推出時，同時推廣商業市場的服務，如視像分析等方案。雖然角色及定位有變，但譚樂文認為都是圍繞着消費者的數碼生活，都是面向用戶的數碼應用。

他坦言，舊東家的應用多是自行開發，而SmarTone則會採用自行開發及合作兩種模式。舉例指，早前該公司因應疫情推出的eDoctor家庭視像診症服務，就是與合作夥伴共同推出，不過譚樂文亦強調，正與不同的合作夥伴推出不同類型的服務，如eDoctor視像診症及與音樂平台合作等。亦有自家開發的服務，如 Data Guard及Call Guard。他說：「倘能開發，都希望自己做。」

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電訊行業需要轉型，人才是其中一個關鍵。問到面對新的市場及挑戰，旗下團隊又要如何部署時，譚樂文強調要為團隊建立新的產品文化。他指以往電訊商可能只是直接銷售產品或服務，並未考慮產品的持續性及未來發展，但在5G時代及網絡革新下，產品及服務亦要跟上時代，傳統團隊文化亦要改變。

如SmarTone重點產品就是網絡，而且一直經營得很理想，不過現時的網絡商要兼顧新範疇、新產品，更要加強用戶體驗及針對目標客群。譚樂文舉例，「自由鳥」無合約服務是針對要求更多彈性的客戶；近期推出的Home 5G寬頻，則針對客人疫下在家工作，甚至是隔離情況下的需求。

他認為相關服務仍有發展空間，故需要更多新思維人才。當中包括產品開發、營運及市場管理推廣人才等。尤其是持續發展部分，更需新思維。他強調，現時的產品是一個項目多於一個產品，需要持續發展及經營。

須兼顧新範疇 加強用戶體驗

譚樂文去年11月出任SmarTone副行政總裁，不久即面對新一波疫情爆發的挑戰，跟着是政府派發消費券，雖然有電子商貿經驗，不過他笑言，需要兼顧實體店舖是上任後的一大挑戰。

SmarTone全港有超過30家門市，在第5波疫情爆發期間，部分店舖有員工染疫，需要暫時關門，或將人手調配到不同分店工作，資源如何規劃，都是挑戰。

譚樂文指出，如何維持在各分區都有店舖提供服務，客戶服務部門如何照顧客戶需要都是一個難題。今年4月消費券推出，正好讓他發揮電子平台的經驗，因為消費券發放時，香港仍處於第5波疫情，這讓SmarTone綫上平台發揮作用。

他表示，消費券推出首3天，SmarTone綫上及門市店舖的手機加月費總銷售量上升接近9成，門市日均人流增加7成，新上台及轉台客戶亦升3成；網上商店方面，消費券推出後的首3天，平均每日總銷售量增加3倍，以手機及無綫耳機最受歡迎。他又補充，雖有經營WeChat Pay的經驗，但今次消費券金額較上次高，消費者購物意慾亦更高，尤其是手機銷售升幅達3倍之多。

記者：彭振濠

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