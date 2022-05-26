英NHS護士抗議加薪太少被罰10萬 警方認執法出錯但拒道歉

英國去年為控制新冠肺炎疫情，曾實施封城及限聚令，禁止民眾舉行大型集會。英國國民保健服務兩名護士於去年3月初，在曼徹斯特參與及舉行集會，被指因違反限聚令罰款。經過上訴後，大曼徹斯特警方承認執法出錯，但拒絕向二人道歉。

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61歲的國民保健服務（NHS）護士賴斯曼 （Karen Reissmann）於去年3月7日，在曼徹斯特聖彼得廣場（St Peter’s Square）發起抗議活動，不滿首相約翰遜（Boris Johnson）只打算向NHS醫護加薪1%。

賴斯曼預計有40人出席集會，安排為他們提供口罩及酒精搓手液，以及特定社交距離。大曼徹斯特警方到場後警告賴斯曼，指抗議活動違反防疫規定，要求賴斯曼取消活動。相關活動最終未能成事，但警方指賴斯曼主辦集會，向她發出罰款1萬元英鎊（9.86萬港元）告票。

此外，另一名被捕的NHS護士、65歲的加拉格爾（Patricia Gallagher）亦被指參與集會，收到200元英鎊（1,972港元）告票。

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兩人最終支付罰款、並向護士與助產士委員會 （Nursing and Midwifery Council）報告相關事件後，他們決定提出上訴。大曼徹斯特警方原先聲稱發出違例告票是合法及必須，但其後改口承認誤解防疫規定，認同拘捕加拉格爾及發告票的行為出錯，決定全數撤回罰款。

代表二人的律師事務所賓曼斯（Bindmans）發表聲明指，上述事件為賴斯曼及加拉格爾帶來痛苦，亦影響她們的專業工作，但警方至今拒絕向二人道歉。大曼徹斯特警方發言人確認，與去年3月7日涉及抗議活動的當事人達成和解。

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責任編輯:郭麗明