  • 28°C
香港時間 : 2022526日 (四) 17:39
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

英NHS護士抗議加薪太少被罰10萬 警方認執法出錯但拒道歉

環球社會熱點 17:19 2022/05/26

分享：

分享：

英國去年為控制新冠肺炎疫情，曾實施封城及限聚令，禁止民眾舉行大型集會。英國國民保健服務兩名護士於去年3月初，在曼徹斯特參與及舉行集會，被指因違反限聚令罰款。經過上訴後，大曼徹斯特警方承認執法出錯，但拒絕向二人道歉。

英財相料向能源商徵暴利稅 補貼英國家庭 【下一頁】

61歲的國民保健服務（NHS）護士賴斯曼 （Karen Reissmann）於去年3月7日，在曼徹斯特聖彼得廣場（St Peter’s Square）發起抗議活動，不滿首相約翰遜（Boris Johnson）只打算向NHS醫護加薪1%。

賴斯曼預計有40人出席集會，安排為他們提供口罩及酒精搓手液，以及特定社交距離。大曼徹斯特警方到場後警告賴斯曼，指抗議活動違反防疫規定，要求賴斯曼取消活動。相關活動最終未能成事，但警方指賴斯曼主辦集會，向她發出罰款1萬元英鎊（9.86萬港元）告票。

此外，另一名被捕的NHS護士、65歲的加拉格爾（Patricia Gallagher）亦被指參與集會，收到200元英鎊（1,972港元）告票。

英派對門調查報告終出爐 約翰遜拒下台表明負全責 【下一頁】

兩人最終支付罰款、並向護士與助產士委員會 （Nursing and Midwifery Council）報告相關事件後，他們決定提出上訴。大曼徹斯特警方原先聲稱發出違例告票是合法及必須，但其後改口承認誤解防疫規定，認同拘捕加拉格爾及發告票的行為出錯，決定全數撤回罰款。

代表二人的律師事務所賓曼斯（Bindmans）發表聲明指，上述事件為賴斯曼及加拉格爾帶來痛苦，亦影響她們的專業工作，但警方至今拒絕向二人道歉。大曼徹斯特警方發言人確認，與去年3月7日涉及抗議活動的當事人達成和解。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯:郭麗明

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【北韓疫情】連續3日無新增死亡個案 官媒歸功金正恩領導
今日
【北韓疫情】連續3日無新增死亡個案 官媒歸功金正恩領導
【德州槍擊】槍手被指性格孤僻 母否認兒子有暴力傾向
今日
【德州槍擊】槍手被指性格孤僻 母否認兒子有暴力傾向
世銀行長警告 俄烏戰爭恐釀環球經濟衰退
今日
世銀行長警告 俄烏戰爭恐釀環球經濟衰退
【烏克蘭戰爭】澤連斯基批基辛格言論 如二戰前綏靖政策
今日
【烏克蘭戰爭】澤連斯基批基辛格言論 如二戰前綏靖政策
英財相料向能源商徵暴利稅 補貼英國家庭
今日
英財相料向能源商徵暴利稅 補貼英國家庭

你可能感興趣

【北韓疫情】連續3日無新增死亡個案 官媒歸功金正恩領導
今日 17:16
【北韓疫情】連續3日無新增死亡個案 官媒歸功金正恩領導
【德州槍擊】槍手被指性格孤僻 母否認兒子有暴力傾向
今日 16:02
【德州槍擊】槍手被指性格孤僻 母否認兒子有暴力傾向
世銀行長警告 俄烏戰爭恐釀環球經濟衰退
今日 14:52
世銀行長警告 俄烏戰爭恐釀環球經濟衰退
網絡熱話 請願示威 遊行集會 英國 曼徹斯特 限聚令 新冠肺炎疫情

下一篇文章

【北韓疫情】連續3日無新增死亡個案 官媒歸功金正恩領導
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

GCSE英國會考1條數學題難倒考生 家長：老師都唔識
GCSE英國會考1條數學題難倒考生 家長：老師都唔識
新型冠狀肺炎全球疫情（05月26日 時間17:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（05月26日 時間17:00）
【德州槍擊】18歲槍手闖小學掃射釀21死（第三版）
【德州槍擊】18歲槍手闖小學掃射釀21死（第三版）
【烏克蘭戰爭】烏外長斥北約未阻俄入侵 澤連斯基批基辛格言論（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】烏外長斥北約未阻俄入侵 澤連斯基批基辛格言論（不斷更新）
英國護士通脹下人工唔夠交租 要靠食物銀行救濟
英國護士通脹下人工唔夠交租 要靠食物銀行救濟
Kate Moss踢爆Amber Heard講大話 從未被家暴或推落樓梯
Kate Moss踢爆Amber Heard講大話 從未被家暴或推落樓梯
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款