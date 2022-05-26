【孫子市法】穩字當頭頻出招 股市資金未回朝

下一篇文章
【King談樓市】大市日日蝕？計清風險 務求一撃即中
其他股評時段:
00:25 大市恒指
02:00 加息
10:50 李克強
11:40 失業率
16:50 新能源車
17:25 0175 吉利汽車
23:20 2333 長城汽車
25:10 1772 贛鋒鋰業
27:55 1093 石藥集團
28:30 醫藥板塊
30:25 9939 開拓藥業
32:10 航空股
35:00 Q&A
35:10 6690 海爾智家
37:45 1071 華電國際
39:10 3323 中國建材
《香港經濟日報集團》免責聲明
本節目竭力提供準確而可靠的資訊，但不能保證絕對無誤；資訊如有錯漏而令閣下蒙受損失，《香港經濟日報集團》概不負責。同時，節目內容僅作參考，並不構成要約﹑招攬﹑邀請﹑誘使﹑任何形式之申述或訂立任何建議／推薦。投資涉及風險，閣下在作出投資決定時，務請運用個人獨立思考能力；如因節目內容／相關建議招致損失，概與《香港經濟日報集團》無關。談話內容純屬講者個人意見，並不代表《香港經濟日報集團》之立場。講者會有買賣。
【請將 iMoney智富雜誌 專頁設定為 "搶先看/See First"】
#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv
#iMoney網站: imoneymag.com
#iM名家股市評論: https://inews.hket.com/sran013-5/iMTV+
#iMoney訂閱計劃: http://imoney.hket.com/im/subscription
欄名 : 孫子市法