【業界調查】智能手機應用程式業界調查 港企接受元宇宙程度低於亞洲水平 16%表示不相信元宇宙概念

香港無線科技商會今日（26日）公布最新一期香港智能手機應用程式行業調查結果，發現75%受訪香港企業仍未為進入元宇宙作任何準備，人才短缺及欠缺資金是窒礙他們進入元宇宙的主因。

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該項名為「香港智能手機應用程式業界調查 2021-2022」的調查，為由香港無線科技商會主辦，香港特別行政區政府「創意香港」贊助的「2021亞洲智能應用程式大獎」項目的其中一項內容，由香港生產力促進局（生產力局）獨立執行，今期是第7度就香港智能手機應用程式業界發展所進行的問卷調查。

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生產力局於今年2月至3月期間，分別以網上問卷及電話形式成功訪問了143間在香港或亞洲其他地區經營智能手機應用程式業務的企業之管理階層，藉此洞悉業界發展趨勢，了解業界目前的需要，與香港企業進軍元宇宙的情況，並邀請受訪者為制定有利業界發展的政策及業界未來發展方向等議題提供建議。調查結果簡述如下：

元宇宙的機遇與挑戰 75%受訪港企表示仍未準備好迎接元宇宙，當中中小企佔大多數，16%更表示不相信元宇宙概念。其他不參與元宇宙的原因包括公司產品不適用於元宇宙、未來發展不會涉及元宇宙，以及不熟悉、沒興趣、與業務無關及不需要等。反觀亞洲其他地區的受訪企業則普遍較港企接受元宇宙，約21%受訪亞洲企業將於2022年開發元宇宙手機應用程式，港企則只有3%。與此同時，受訪香港及亞洲企業普遍認為他們缺乏人才及資金擴展元宇宙業務，36%受訪亞洲企業更認為公司的技術水平無法配合有關擴展。 研發資源配置 使用者體驗 （User Experience, 簡稱UX）設計為元宇宙的重要一環，但僅有58%受訪港企表示會在UX設計上投放資源，少於會在產品研究及開發（研發）方面投放資源的受訪港企，而受訪香港企業表示他們在UX設計方面的投資金額，平均約26萬元，另有41%的受訪香港企業會花最少3個月時間進行UX設計。至於受訪香港企業在產品研發方面所投放的資源佔所有研發資源的比例，由2020年的79%下跌至2021年的64%，平均投資金額亦減少至約110萬元。產品研發需要的時間約為數月不等，其中有41%受訪香港企業表示會耗費至少6個月時間在產品研發上。 營運概況 32%受訪香港企業表示在2021-2022財政年度有盈餘，較2020年同一調查的19%大幅上升。與此同時，今期受訪香港企業的年營收亦較2020年同一調查的有所改善，其中年營收在50萬元至200萬元的受訪香港企業比例從36%增加至43%，而年營收在500萬元至2,000萬元的受訪香港企業企比例亦增加了5%。此外，2020年的受訪香港企業中有23%表示其收入來源的80%來自手機應用程式，此數字在2021年上升至30%。不過，即使受訪香港企業企認為2021年的營商氣氛較2020年時有改善，但處於虧損狀態的企業仍對短期內能否達到盈虧平衡持保守態度，其中有48%報稱虧損的受訪港企期望在3至5年內可達至收支平衡。 人力資源 今期調查發現行內技術類型員工不足的問題略有改善，但這類型員工的短缺情況仍較管理層及銷售人員的嚴重。在「非常缺乏」和「有點缺乏」選項中，較多受訪企業指向了技術人員。整體來說，有66%受訪企業認為技術人員不足的主因是缺乏專才。至於管理層及銷售人員的人才短缺情況，受訪企業認為有所改善，其中管理層職位沒有人手短缺的比例從2020年的38%增加至2021年的42%，銷售人員沒有人手短缺的比例亦從2020年的42%增至2021年的50%。 平台和技術選擇 調查發現iOS依然為最多受訪企業選用的發布產品平台，比Android和HTML5為多，但選擇使用iOS平台的比例較2020年下跌7%，反觀選擇使用HTML5平台的比例則較2020年上升5%。他們開發的應用程式中，95%均為商業或電子商務類型，同時21%為遊戲及休閒娛樂類型。技術方面，今年度新增的常用技術包括人工智能/機器學習（AI/ML）、5G、區塊鏈及非觸控使用者介面。移動定位服務（LBS）依然為最常採用的技術，而AI/ML新技術及藍芽低功耗 （Bluetooth Low Energy, BLE）則分別成為第2及第3位最常採用的技術。 營運挑戰 過去1年，57%受訪企業表示最大的營運挑戰是人手不足，較2020年的45%增加了12個百分點；其他挑戰如難以覓得新客戶、租金成本及開發需時過長與超出預算等分別佔44%、36%及35%。 疫情影響 2019冠狀病毒病疫情對大部分受訪企業均產生負面影響，其中僅經營本地市場的受訪香港企業中，有77%表示受到疫情影響，經營非本地市場的受訪香港企業則有76%表示受到疫情影響。最多受訪香港企業（58%）視在家工作（Work from home）的模式導致生產力減少為最大影響，另有37%表示疫情下比以往接獲較少的業務交易，僅有2%受訪香港企業表示應用程式下載量在疫情期間有所增加。

香港無線科技商會主席羅國明生表示：「現時數碼技術相當成熟，促使元宇宙日漸普及，然而是次調查卻反映大部份港企仍未準備好迎接元宇宙，人才短缺亦窒礙元宇宙在香港的發展，這亦是本地IT企業一直所面對的痛點，在面對亞洲其他國家及地區的競爭時相當不利。香港企業宜加強包括在使用者體驗設計等方面的投資，以提升競爭力。」

生產力局數碼轉型部總經理陳仲文表示：「調查顯示，雖然錄得盈利的企業較前1年大幅上升，但整體營商環境仍然充滿挑戰。香港專才流失及短缺的問題猶為嚴重，縱使企業已經執行不同措施以減低影響，但情況預計未能於短時間內得到改善，香港企業應盡早制定人才發展規劃，以減輕經營成本。 隨著元宇宙的興起，各種技術將快速發展，不少香港企業亦已將人工智能/機器學習等技術加入手機程式開發內，預計未來會持續出現融合多種技術的創新程式。」

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責任編輯：嚴浩文