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【業績｜中概股】愛奇藝首季支出大減、轉錄經調整溢利　美股盤前升近一成

股市 16:50 2022/05/26

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【業績｜中概股】愛奇藝首季支出大減、轉錄經調整溢利　美股盤前升近一成

內地影片平台愛奇藝（美：IQ）公布，今年首季收入按年跌9%至73億元（人民幣，下同），以非通用會計準則（non－GAAP）計，愛奇藝上季經調整業績轉錄盈利1.62億元，去年同期盈虧為10億元。愛奇藝公布業績後，美股盤前場外交易曾升一成，最新升9%，暫報3.89美元。

愛奇藝上季會員服務收入45億元，按年增4%；網上廣告收入13億元，按年跌30%；內容分銷業務6.26億元，按年跌20%。

公司指，期內推出優質節目帶動用戶回升，愛奇藝上季日均訂戶數目達1.014億戶，較去年同期1.054億戶減少，但較去年第4季日均9700萬戶提高。

相對於收入倒退，愛奇藝首季經營費用大減，成為轉賺主因。愛奇藝上季錄經營溢利率1%，較去年同期毛利率錄-13%大幅改善。

期內，愛奇藝收入成本按年跌16%，銷售和行政費用按年跌38%，反映公司新成本策略，減少綜藝節目數目，以及減少人事和市場推廣費用。

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