【11 SKIES】三千人出席機場航天城論壇 新地標11 SKIES具多個「香港第一」優勢 局長陳帆形容：「一顆耀眼的新星」

為探討作為香港國際機場 SKYCITY 航 天城發展一部分的 11 SKIES 如何提振香港疫後經濟，約 20 位金融、保險、醫療、旅遊和創 新科技界的行業領袖於今日舉辦的「航天城如何引領香港遠瞻高升」高峰論壇中，共同討論香港如何把握粵港澳大灣區龐大的商業及旅遊機遇，論壇吸引逾 3,000 名商界人士線上或線下參與。

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高峰論壇以專業服務、旅遊及創新科技為主題，多名參與論壇的講者均指出，航天城和11 SKIES蘊含龐大的旅遊及商業機遇，相信項目會吸引大批旅客到訪，加快本地旅遊業復甦。此外，11 SKIES亦將匯聚甲級商廈的跨境理財、保險、醫療健康等專業服務。作為航天城的重要組成部分，11 SKIES總投資額高達二百億港元，總樓面面積達380萬平方呎。

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項目結合甲級寫字樓、雲集世界級浸沉式體驗的全港最大室內娛樂區，以及多元化的零售和餐飲服務，引入超過 800 間商店，涵蓋逾 120 種餐飲概念，落成後將成為全港最大的零售、娛樂及商業新地標。整個項目將於2022至2025年分階段開幕，而娛樂設施和商場則分別於2023、2024年陸續啟用。據了解，首階段將有三幢甲級寫字樓於今年7月起啟用。

論壇的主禮嘉賓、運輸及房屋局局長陳帆透過錄像在論壇上表示：「航天城是『機場城市』的一個重點項目，配合周邊的亞洲國際博覽館第二期發展、在港珠澳大橋香港口岸人工島上的多元發展，以至嶄新的無人駕駛系統，SKYCITY航天城將會是機場島上一顆耀眼的新星，亦會是推動『機場城市』多元化、多功能發展的重要引擎。我們十分期待11 SKIES的商廈項目於今年年中啟用。」

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記者：鄭日棱