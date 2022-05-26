▲ 政府統計處4月對外商品貿易統計，出口及進口貨錄得按年微升1.1%及2.1%。（資料圖片）

政府統計處公布4月份對外商品貿易統計，本港整體出口和進口貨值均錄得按年升幅，分別上升1.1%和2.1%。

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繼3月份錄得8.9%的按年跌幅後，4月份商品整體出口貨值為3,890億元，較2021年同月上升1.1%。同時，繼2022年3月份錄得6.0%的按年跌幅後，4月份商品進口貨值為4,256億元，較2021年同月上升2.1%。2022年4月份錄得有形貿易逆差366億元，相等於商品進口貨值的8.6%。

2022年首4個月的商品整體出口貨值較2021年同期上升2.8%。同時，商品進口貨值上升2.7%。2022年首四個月錄得有形貿易逆差995億元，相等於商品進口貨值的6.1%。

經季節性調整的數字顯示，截至2022年4月止的3個月與對上3個月比較，商品整體出口貨值下跌12.0%。同時，商品進口貨值下跌11.7%。

政府發言人表示，2022年4月商品出口貨值恢復輕微按年增長。雖然由疫情引致的運輸干擾在該月較後時間稍為紓緩，但仍繼續約束出口表現。輸往內地的出口下跌，輸往美國及歐盟的出口則錄得顯著增長。輸往其他主要亞洲市場的出口見不同程度升幅。

由於部分主要經濟體通脹嚴重和相關央行因而收緊貨幣政策，烏克蘭局勢緊張，以及疫情的威脅持續，環球經濟前景轉差，將會繼續影響香港短期內的出口表現。不過，本地疫情穩定應有利於跨境陸路運輸逐步恢復，從而緩解對外貿易的部分壓力。

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責任編輯:王浩賢