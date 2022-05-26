【北韓疫情】連續3日無新增死亡個案 官媒歸功金正恩領導

北韓本月首次承認國內爆發新冠肺炎疫情後，單日新增發燒人數一度近40萬。北韓官方數據顯示，北韓已連續3日無新增患者死亡，新增發燒人數亦連日下降。北韓主要官媒近日紛紛撰文，指北韓領袖金正恩領導有方，將取得抗疫勝利。

北韓累計200萬人發燒 金正恩或未打疫苗 【下一頁】

據北韓國家緊急防疫司令部數據，截至周三（25日）下午6時，北韓過去24小時境內新增逾10.55萬宗發熱病例，已是當地連續5日新增病例少於20萬。北韓目前累計共68名患者死亡，當地已3日無新增死亡個案。

北韓目前累計官方錄得逾317萬宗個案，其中近290萬人已經痊愈，約27萬人仍正接受治療。北韓官媒《勞動新聞》亦指，當局或將新冠肺炎由疫情大流行級別降至風土病，強調新冠後遺症尚未有公認療法或特效藥，外界普遍採用對症治療，即鼓勵民眾自行治療。

北韓官媒加緊宣傳防失民心 增逾26萬發燒 【下一頁】

《勞動新聞》周四（26日）刊文稱讚政府，指2019年12月時全球首宗確診病例出現之際，執政黨勞動黨憑慧眼和洞察力，預知新冠病毒危害性及其嚴重後果。報道稱讚金正恩以卓越遠見在疫情爆發之初封鎖邊境。報道亦指初期流行病毒致死率較高，若當時流入，後果將不堪設想。

報道呼籲北韓民眾，應以金正恩為首團結一心克服疫情。報道強調，戰勝當前衛生危機的最有力武器就是明智的政治領導力及社會團結一致，以金正恩為首的團結北韓民眾將取得抗疫勝利。

另一官媒《朝中社》稱讚北韓人民軍軍醫部，指軍醫部士兵在前線保證居民24小時藥物供應。而軍醫亦在過去10日內，不分晝夜在首都抗疫一線奮鬥，立下豐功偉績。

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責任編輯：李俊儀