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【烏克蘭戰爭】俄羅斯央行減息300點子至11厘　近兩個月三度下調基準利率

股市 16:34 2022/05/26

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【烏克蘭戰爭】俄羅斯央行減息300點子至11厘　近兩個月三度下調基準利率

俄羅斯央行周四（26日）再出手減息，以對抗通脹放緩和盧布回升，俄羅斯央行將關鍵利率由14厘減至11厘，下調幅度超過預期。俄羅斯央行暗示下次會議或進一步減息。

自俄羅斯入侵烏克蘭，西方各國實施懲罰性制裁後，俄羅斯央行3月曾將關鍵利率從9.5厘緊急上調至20厘，其後4月8日及30日兩度減息3厘。

俄羅斯央行：最新數據反映通脹壓力有所緩解

俄羅斯央行指，最新每周數據表明當前價格增長率顯著放緩，在盧布匯率動態以及家庭和企業的通脹預期明顯下降的背景下，通脹壓力有所緩解。

俄羅斯央行稱，4 月份的年度通脹率達到17.8%，但根據截至 5 月 20 日的估算，通脹率放緩至 17.5%，下降速度快於俄羅斯央行 4 月份的預測。俄羅斯央行又表示，資金繼續流入盧布作定期存款，而貸款活動仍然疲軟，限制了通脹風險。

料外部經濟環境具挑戰 限制經濟活動

俄羅斯經濟風險持續，俄羅斯央行承認，外部經濟環境仍然充滿挑戰，極大地限制經濟活動，目前金融穩定風險有所下降，部分資本管制措施或得以放寬，未來的利率決定將取決實際和預期的通脹動態，以至利率水平能否帶動俄羅斯長遠經濟表現。

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