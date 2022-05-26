【專業資格】會計師公會：港美會計師資格互認不再延續 執業條件不能以美國審計經驗取代 今年12月底生效

香港會計師公會本月初在網站低調公布，該會與美國專業會計機構（U.S. International Qualifications Appraisal Board，IQAB）於2011年簽訂的互認雙方會計師資格協議，於今年12月31日到期後不再延續，引來網民質疑。

公會現補充及澄清如下：

香港會計師公會發聲明提到，自有關協議生效以來，希望在香港執業的美國會計師，需要具備一年的香港工作經驗，才可申請成為香港的執業會計師。過往美國的申請者不能以在美國的經驗取代於香港的工作經驗；否則，只能成為公會的普通會員。

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在過去3年期間，兩地的會計師公會就互認協議商討，希望美國經驗可取代香港的本地經驗，讓美國會計師直接成為香港執業會計師，否則協議將不會繼續。

但根據這份聲明，香港會計師公會確認與美國的 IQAB 就上述的談判至今未能達成延長雙方互認協議的共識。換言之，雙方目前對對方會計師資格互認的協議，將於今年12月31日到期後失效。

香港會計師公會解釋，要求美國會計師具備一年香港工作經驗，是為了確保海外申請者在香港從事審計工作時，了解香港相關法規的要求及達致一定專業水平。

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責任編輯：龍紀瑩