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【職場熱話】能力高vs忠心 提升下屬加薪3成 2選1感煩惱

理財智慧 18:34 2022/05/26

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不知道若你是上司並要提攜下屬時，會以甚麼為首要的考慮條件呢？近日有網民於網上討論區「連登」發文，指自己公司決定要提升2位下屬的其中1位，然而考慮到剛過試用期的2位同事各有優點及缺點，他不知道該提攜哪一位才好，因而向網民詢問意見。

樓主指能升職的那位下屬人工會升30-40％，雖然員工A的工作能力十分高，然而他卻經常指魚不過塘不肥，因此樓主不肯定他會否很快跳槽，而員工B的工作能力較A差，平日工作不過不失，但他對公司十分忠心，事事也會為公司著想，而樓主預計他短時間也不會跳槽，但問題是若樓主升員工B，員工A便一定會立即辭職，而他的離去對公司影響很大，銷售額會下跌20-30％，但即使升A，老闆也會因他做不長而怪樓主眼光，他因而感到十分煩惱並向網民詢問意見。

【職場熱話】大學生物流管理畢業  搵工目標僅16K-18K   終仍被HR壓價感無奈 【下一頁

同場加映:【溫股知新】內地傾力救市 做好資產配置

此貼文一出後，引來網民熱議，有些人指出，「升員工B等A走然後再請C。」，「用人勿疑，疑人勿用。」，也有人指，「升員工A，炒員工B然後再請C，讓A可以博盡努力工作。」，「做了3個月便能夠升職？」。

【延伸閱讀】【筍工推介】衞生署招聘健康監察督導員 月薪1.7萬元只需中學畢業 在出入境口岸工作做啲乜？ 【下一頁

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另有網民指，「若員工A真的是無可取代，你便升A，然後找其他人來接手他的工作吧！」，「員工是否工作得長應該不是老闆會在意的事情？只要有錢賺便好了。」。

【職場熱話】32歲港男月入2萬   享雙糧兼自由放假   覓新工月入2萬5對離職感猶豫 【下一頁

同場加映:【青姐話】國策愛理不理 港股半生不死

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責任編輯：關海儀

 

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