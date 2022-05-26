【職場熱話】港男聘請下屬 求職者竟是中學欺凌者 猶豫直接DQ還是接見奚落

不知道大家在職場上有否重遇過曾經感到十分討厭的人呢？近日有網民於FB專頁「奴工處」發文，指自己最近要請一位下屬，然而在數位的面試者中，他發現當中有一位竟然是曾經在中學時欺凌過他的人，他因而感到十分害怕，不知應直接否決那同事好，還是要奚落一下那人才好。

樓主經歷：

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此貼文一出後，引來網民熱議，有些人指出，「若我是你便會見他，讓他看看當年傷害的人今日是決定不請你的人。」，「你要自己做好準備才見，因為只有你自己才能克服到。」，也有人指，「欺凌者是終會有報應的。」，「請了他再慢慢跟他玩吧！」。

另有網民指，「應該要大方地面對他，你只需要按自己的職責來處理，給自己一個機會成長吧！」。

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責任編輯：關海儀