【職場熱話】診所工作14年 護士懷孕感遭不公平對待 不滿加薪幅度遜於同事

不知道大家在職場上有否遇到過不公平的對待呢？近日有網民於FB專頁「奴工處」發文，指自己一直於一診所工作多年，可是她自去年因身體問題要做手術請假2星期及今年懷孕後，僱主對她的態度大變，更做了一件事使她認為自己受到不公平的對待，她因而感到十分難受和崩潰。

樓主經歷：

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此貼文一出後，引來網民熱議，有些人指出，「你想自己是加薪最多的人？加薪是按工作表現及對於公司的頁獻，十分合理。」，「如果加足給你，我想其他同事應該會走吧！」，也有人指，「若同事因為你請假而工作量大增，我想多給一些人工給其他同事也是合理的。」。

另有網民指，「如果你有一個感恩的心，你會幸福很多。」，「加薪幅度可以人人也不同，老闆也不算完全理虧。」。

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責任編輯：關海儀