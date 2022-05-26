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【ESG】專家拆解ESG基金逆市受捧玄機 無懼環球波動市

16:16 2022/05/26

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業界為促綠色金融，新推客戶揀ESG基金、銀行捐錢植樹，冀添雙重綠色力量。

銀行界老行尊指，雖然眼下環球股市勁玩過山車，在美國及主要央行鬥收水的宏觀大環境下，股市暫易跌難大升，但個別ESG（環境、社會及管冶）股票基金仍是主流選擇，尤其是油價高企帶旺能源類商品基金，以及專攻全球環保等可持續產品逆市受捧，主因是捧場客放眼長線，冀望投資增值。

上商執行副總裁兼零售銀行業務總監陳志偉回應本報查詢指，該行現時代銷超過20隻ESG零售基金，包括股票型、債券型，以及多元資產等，提供多種類別的ESG基金給予客戶選擇。近期較受捧的產品包括聯博環球可持續趨勢基金、百達全球環保機遇基金，以及貝萊德可持續能源基金。

3隻ESG零售新基金成功闖關 綠色投資產品趨多元化【下一頁

問及入場費，陳志偉說，視乎個別基金而定，最低門檻可低至1000美元，而月供類型基金更低至1000元便可入手。此外，該行亦會因應市場狀況及客戶需求，不時推出各種優惠。

陳志偉表示，盡管目前環球股市仍甚波動，但ESG股票型基金的投資目標，多為注重長線資產增值的機會，故仍然是主流選擇。

至於ESG債券基金，陳志偉認為，在加息周期下，其價格或會比較波動。客戶可按本身資產配置情況、投資需要及風險承受能力等，選擇於其投資組合內，加入部分ESG債券基金，既能提供穩定收益，亦可達致分散投資風險的目標。

另方面，上商亦全方位添加綠色力量，陳志偉透露，該行會因應市場環境，不時推出各項計劃，全力支持及推動綠色金融發展，並鼓勵客戶一同參與。由今年5月至7月期間，推出「ESG基金」推廣活動，客戶凡認購ESG基金，該行將為每筆認購，透過「世界自然基金會香港分會」捐款，於印尼蘇門答臘島種植一棵樹，保護瀕危野生動物的家園，讓客戶於財富管理同時，亦為生態保育帶來正面影響。此外，亦不時聯同國際知名資產管理公司舉辦「ESG投資網上講座」，積極向客戶及旗下僱員，提倡可持續發展及綠色金融的重要性。

相關文章：【ESG】財庫局：首季ESG基金總資產值逾1.1萬億元

【ESG】中資大行專家指 能源轉型ESG基金受捧

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

基金 加息 美國聯儲局 ESG 宏觀分析

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