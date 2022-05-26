日男獨吞4000萬日圓疫情補助金　律師發現事有蹺蹊後追回九成失款

為支援受到新冠疫情影響的市民，日本山口縣阿武町向鎮上每個家庭派發10萬日元。不過因當地政府人員失誤，將463戶低收入家庭總共4630萬日圓的補助金，全數轉帳到一名24歲男子的帳戶中。反來該男子被捕，但他聲稱自己已在綫上賭場花光所有錢。正當所有人都以為追不回失款，市長周二時表示，已追回約4300萬日圓，即九成款項。

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收到4630萬日圓的「幸運兒」，是24歲的田口翔，他涉電腦詐騙罪被捕時，向律師稱自己已將錢全用於海外綫上賭場。但後來他的律師發現，田口收到款項後，多次向3家代理結算業者匯款，總金額達4,299萬日圓，其中3,592萬日圓都是轉往同一間公司。

而在事件揭發，田口翔被捕後，為免惹禍上身，其中一家業者已返還3500多萬日圓予阿武町政府。

目前阿武町政府已起訴田口，要求對方賠償約5,115萬日圓，包括法律費用。田口的律師同意退還資金的程序，但將對律師費一事提出異議。

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