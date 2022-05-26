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【百度9888】百度李彥宏料疫情為近期業務帶來壓力　首季經調整純利降至近39億人幣、收入微增　同勝預期（第二版）

股市 17:00 2022/05/26

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【百度9888】百度李彥宏料疫情為近期業務帶來壓力　首季經調整純利降至近39億人幣、收入微增　同勝預期（第二版）

中資科網股「BATMXJ」中的百度 （09888） 周四（26日）收市後公佈截至三月底止季績，百度首季收入284.11億元（人民幣，下同），按年增1%，好過預期的278.59億元；經調整利潤38.79億元，按年跌10%，但好過預期的賺17.67億元。

百度港股收升0.17%，報115.7港元，成交額5.06億港元。百度美股（美：BIDU）盤前升3.98%，折合報121.74港元，較港收高主水5.22%。

李彥宏：業務受到疫情影響 料人工智能業務推動長遠增長

百度聯合創始人兼首席執行官李彥宏稱，自3月中旬以來，百度業務受到疫情影響，儘管疫情挑戰繼續為近期業務運營帶來壓力，但相信其新人工智能業務將推動百度長遠增長，並為驅動內地經濟及可持續發展。

百度核心收入213.78億元，按年增4%，當中網絡營銷收入為157億元，按年下降 4%，非網絡營銷收入為57億元，在雲和其他人工智能業務的推動下，按年增長35%。愛奇藝（美：IQIYI）收入為72.77億元，按年降9%。

百度CFO稱要進一步提高整體運營效率

百度首席財務官羅戎則表示，百度核心收入保持健康，非廣告收入按年增長35%，未來會繼續推動高質量收入增長和持久的商業模式，此外將進一步提高整體運營效率，以推動長期增長。

百度自動駕駛出行服務平台蘿蔔快跑首季提供19.6萬次乘車服務，已在北京、上海、廣州、深圳、重慶、武漢等城市落地。移動生態方面，百度App的用戶和流量增長穩健。 3月百度App的MAU（月均用戶數）按年增長13%，達到6.32億，日登錄用戶佔比達到 83%。

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港股 美股 新經濟股 百度（美：BIDU） 百度集團—SW（09888）

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