【港交所人事】港交所任命資產拓展聯席主管　主力拓展衍生產品市場

▲ 【港交所人事】港交所任命資產拓展聯席主管 拓展衍生產品市場

香港交易所 （00388） 宣布任命瑞信亞太區前高層羅子文（Robert Cheeseman）為董事總經理及市場拓展部資產拓展聯席主管。港交所表示，羅子文會與另一聯席主管俞泰碩合作，帶領部門推展市場結構項目，並集中拓展集團的衍生產品市場，加速衍生產品業務增長。

港交所表示，羅子文將於6月1日履新，向市場拓展聯席主管鮑海潔及董凱文（Kevin Rideout）匯報。羅子文來自澳洲，擁有墨爾本維多利亞科技大學商業學士學位，曾在摩根士丹利和高盛的衍生產品部門擔任多個領導職務，2018年加入瑞信出任董事總經理兼亞太區主要衍生產品服務主管。

港交所市場聯席主管姚嘉仁表示，羅子文曾在香港、倫敦和澳洲工作，在衍生產品業務方面擁有20多年的經驗和深厚客戶聯繫，將合力推動港交所成為亞洲領先的風險管理中心。

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