  • 28°C
香港時間 : 2022526日 (四) 17:30
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【港交所人事】港交所任命資產拓展聯席主管　主力拓展衍生產品市場

股市 16:09 2022/05/26

分享：

分享：

【港交所人事】港交所任命資產拓展聯席主管　拓展衍生產品市場

香港交易所 （00388） 宣布任命瑞信亞太區前高層羅子文（Robert Cheeseman）為董事總經理及市場拓展部資產拓展聯席主管。港交所表示，羅子文會與另一聯席主管俞泰碩合作，帶領部門推展市場結構項目，並集中拓展集團的衍生產品市場，加速衍生產品業務增長。

港交所表示，羅子文將於6月1日履新，向市場拓展聯席主管鮑海潔及董凱文（Kevin Rideout）匯報。羅子文來自澳洲，擁有墨爾本維多利亞科技大學商業學士學位，曾在摩根士丹利和高盛的衍生產品部門擔任多個領導職務，2018年加入瑞信出任董事總經理兼亞太區主要衍生產品服務主管。

港交所市場聯席主管姚嘉仁表示，羅子文曾在香港、倫敦和澳洲工作，在衍生產品業務方面擁有20多年的經驗和深厚客戶聯繫，將合力推動港交所成為亞洲領先的風險管理中心。

【石Sir一周前瞻及異動股】中石油、中芯國際及神華

相關文章：

【港交所旗下】LME經歷鎳期貨亂象後　CEO張柏廉離職前轉軚留任、代理CEO退休

【港交所人事】港交所任命東盟銷售及市場推廣主管　新交所高層跳槽加入

【港交所人事】港交所委任中證監前官員楊秋梅回巢　任行政總裁顧問、管理內地子企

【港交所人事】港交所委任新興業務發展部聯席主管、從巴西跳槽　攻數據ESG碳交易等新業務

【港交所人事】港交所委任黄莉娟任IPO審查聯席主管　胡麗芬加入不足兩年跳槽私募

港股 香港交易所（00388）

上一篇文章

【港股市況】恒生指數跌55點、二萬點失而復得　阿里巴巴績前跌逾1%（不斷更新）

下一篇文章

【異動股】雲音樂尾市抽升四成　四度觸發市場波動調節機制
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【恒指夜期+ADR】夜期升62點　滙豐ADR再升1%、阿里巴巴ADR跌近2%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期升62點　滙豐ADR再升1%、阿里巴巴ADR跌近2%（不斷更新）
【日本旅行】日本擬6月恢復接待外國遊客　傳詳情最快今日公布、香港或入「藍色名單」
【日本旅行】日本擬6月恢復接待外國遊客　傳詳情最快今日公布、香港或入「藍色名單」
【新股IPO】本地電商友和集團2347周四起招股、入場費5252.4元　未來將拓展至內地特別是大灣區（第二版）
【新股IPO】本地電商友和集團2347周四起招股、入場費5252.4元　未來將拓展至內地特別是大灣區（第二版）
【美股期貨】道指期貨跌17點　納指期貨跌0.4%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨跌17點　納指期貨跌0.4%（不斷更新）
【11SKIES】航天城11SKIES商廈7月起啟用、項目擁多個「香港第一」　鄭志剛：只要恢復通關旺丁又旺財
【11SKIES】航天城11SKIES商廈7月起啟用、項目擁多個「香港第一」　鄭志剛：只要恢復通關旺丁又旺財
【港股市況】恒生指數跌55點、二萬點失而復得　阿里巴巴績前跌逾1%（不斷更新）
【港股市況】恒生指數跌55點、二萬點失而復得　阿里巴巴績前跌逾1%（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款