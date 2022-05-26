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【有相睇】盈翠半島「樓王」單位低市價沽　放盤逾一年劈價130萬　換樓客開心執平貨

股樓投資 17:22 2022/05/26

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盈翠半島新近錄得低市價成交。中原地產黃國強說，青衣盈翠半島12座中高層E室，實用面積777平方呎，坐向東南，遠望維港煙花海景，屬屋苑樓王級單位，業主去年3月放盤，當時叫價1,620萬元，及至上月減價至1,530萬元，終以1,490萬元易手，低於市價4%，實用呎價約19,176元。值得留意的是，據中銀香港、滙豐銀行網上估價網顯示，上址估值分別為1,614萬元、1,556萬元。換言之，上址成交價比銀行估價低至少66萬元。

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從代理提供的單位相片可見，單位有裝修清雅簡約，外望開揚海景。黃國強透露，買家為同屋苑住戶，剛售出兩房單位，旋即尋覓理想居所，終睇中上述單位，所以立即決定購入，經一輸議價後，業主被其誠意打動，願意減價至1,490萬元成交。 

資料顯示，原業主於2007年3月以518萬元買入上址，持貨15年，現帳面獲利972萬元，物業期內升值約187%。 

同場加映 【青姐話】國策愛理不理 港股半生不死

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