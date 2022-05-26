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【德州槍擊】槍手被指性格孤僻 母否認兒子有暴力傾向

環球社會熱點 16:02 2022/05/26

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美國德州周二（24日）發生嚴重校園槍撃案，18歲疑兇拉莫斯當場被撃斃。拉莫斯母親周三（25日）向英國《每日郵報》表示，認為兒子性格孤僻，但絕不是有暴力傾向的人，對他的犯案惑到驚訝。拉莫斯身邊人透露，他與母親關係惡劣，與後者發生爭吵後才搬到祖母家暫住。

德州槍手曾在FB透露計劃 3度私訊他人談犯案 【下一頁】

18歲槍手拉莫斯（Salvador Ramos）母親雷耶斯（Adriana Reyes）接受《每日郵報》訪問，承認拉莫斯沒有太多朋友，行為獨來獨往，但沒有暴力傾向。雷耶斯指與兒子相處很好，否認與拉莫斯關係惡劣，導致他性格扭曲。她對兒子所做所為感到驚訝，會為受害家屬及所有無辜兒童祈禱。

雷耶斯指，最後一次與拉莫斯談話是上周一（16日），更送生日卡及史努比公仔給他。

至於雷耶斯男友阿爾瓦雷斯 （Juan Alvarez） 則給出另一個說法。他向美國全國廣播公司（NBC）表示，拉莫斯一直與母親關係不佳，而且經常發生爭執。阿爾瓦雷斯指，兩個月前拉莫斯懷疑母親切斷WIFI後，與她發生激烈爭吵並離家出走，搬到祖母家中暫住。

阿爾瓦雷斯稱，每次嘗試與拉莫斯對話，他都會走開，至今都沒有與他交談過，並形容拉莫斯性格奇怪。

18歲槍手闖小學掃射釀21死（第三版） 【下一頁】

拉莫斯祖父Rolando Reyes周三亦向ABC News表示，拉莫斯與母親出現問題，因此才搬到他與妻子家中。Rolando稱，拉莫斯已輟學一年，未有中學畢業，有時會帶他一起工作。

他形容孫子是個安靜的人，很多時都獨自呆在房內，對拉莫斯上周購買兩枝步槍一無所知，強調如果知道的話，會毫不猶豫報警。

拉莫斯前同學對外媒表示，他曾在Instagram張貼媽媽與警方爭執的影片，拉莫斯在片中咒罵其母親，指母親一直很想趕走自己。該名同學表示，拉莫斯每當與母親通話，他的情緒變得不穩，而且態度惡劣。

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責任編輯：郭麗明

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