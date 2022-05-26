【HSBC滙豐】滙豐中國擬未來五年內地員工數目增兩倍　覆蓋內地更多主要城市

▲ 【HSBC滙豐】滙豐中國擬未來五年內地員工數目增兩倍 覆蓋更多主要城市

HSBC滙豐 （00005） 旗下滙豐中國推出財富管理業務發展新策略，加強對內地市場的投入，並計劃在今年計劃新增近百名員工的基礎上，未來五年內地員工總數再增加兩倍；地域覆蓋方面，繼北京、上海、廣州和深圳之後，下半年會將私人銀行服務拓展至杭州和成都，並在未來幾年覆蓋更多的主要城市。

新策略下，滙豐中國環球私人銀行將以打造本地服務和產品能力為導向，推出包括結構性存款、海內外基金等多樣化的自有或代銷投資產品，同時提供傳承諮詢和慈善等增值服務。在平台建設方面，滙豐中國在外資行中首次為私人銀行客戶推出手機銀行客戶端的投資理財功能。

滙豐中國加大在前線、產品服務及數字化技術等領域的投入

為支持財富管理旗艦品牌「卓越理財」的全新定位和服務升級，滙豐中國的財富管理及個人銀行業務今年擬招聘逾300名員工，加大在前線、產品服務及數字化技術等領域的投入，推動「卓越理財」在內地進一步深入發展。

滙豐中國行長兼行政總裁王雲峰表示，在經濟增長拉動下，預計至2025年的五年間中國家庭財富總規模的增幅將超過50%。滙豐中國環球私人銀行總監繆子俊表示，內地高淨值人群的結構正發生深刻變化，滙豐環球私人銀行在亞洲的三分之一投資正投向內地。

相關文章：【滙豐HSBC】滙豐發力升3% 美銀看好2024年派息重回疫情前、股息率逾8厘

相關文章：【HSBC滙豐】滙豐負責任投資主管批央行誇大氣候變化風險後遭停職 祈耀年急割席（第二版）