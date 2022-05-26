【職場熱話】遞交辭職信後表現每況愈下 最後上班日聲稱地鐵延誤致遲到 卻被同事發現買外賣惹不滿

打工仔決定請辭後工作可能不及從前上心，但也不能太馬虎，完成本身負責的工作後才離開也算是負責任的表現。近日就有網民在討論區發文指其同事在遞交辭職信後不但工作能力變差，而且還常常遲到，最後上班日要開會更因買早餐而遲到半小時，因而感到不滿，直斥對方做得很難看。

樓主指自從該員工交了辭職信，工作一天比一天隨便，交出來的東西完全不能接受，不只要幫他再改正，他還整天遲到。到了最後上班日，要開會對方竟然遲了半小時，他辯稱因地鐵延誤以致上班遲到，但被看見拿著在公司附近買的早餐。樓主不滿為甚麼在最後上班日都要做得這麼難看，弄壞自己的名聲。

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有網民認為「正常。他辭職代表無心做，反正公司遲早要找人接手」、「第一天遲到就不合理，最後上班日還有甚麼忌諱？」、「十個遞信，九個都會隨便做」。

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亦有網民指「寧願他早點走」、「很多人遞信開始就已經整天不見人」、「一間公司不是老闆最大，而是辭職不幹了那位」；有人稱「離職隨便做非必然，一切都是視乎個人品格和專業操守」。

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責任編輯：陸盈希