【ET講股通】梁耀康：出大招救經濟（附time code）（第二版︰加入文字內容）

港股承接美股高開百點後，早段曾跌逾200點，一度失守二萬關，其後跌幅收窄，恒生指數半日跌25點，報20145點，二萬點失而復得，成交532億元。恒生科技指數升0.3%，報4054點。阿里巴巴 （09988） 績前跌1%；快手 （01024） 升逾1%；騰訊 （00700） 升0.3%；美團 （03690） 偏軟跌0.5%。港股後市點睇？獨立股評人梁耀康（Dave）3時45分於《ET講股通》為你分析。

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00：32 - 港股今日市況速覽

03：14 - 2個原因港股比A股軟：阿里巴巴 （09988） 、美國對華政策公布前夕

04：25 - 深圳推補貼政策 新能源車、家電較睇好

07：55 - 料中央大招可憧憬谷基建 人行放貸支持實體經濟

08：30 - 內地刺激措施以實體經濟為主

08：55 - 比亞迪 （01211） 繼續睇好 新能源車受惠補貼

11：03 - 煤炭股強勢 受惠能源價格高及政策支持

11：31 - 基建股等大招出台才可造好 下行壓力不大

12：08 - 個股分析：數字基建利好長飛光纖光纜 （06869）

14：03 - 潛力股推介：聯想 （00992）

19：14 - 觀眾問股：招商銀行 （03968） 甚麼價錢可入？上望位？止蝕位？

20：51 - 觀眾問股：Tesla（TSLA.US）現價可買入嗎？

25：30 - 觀眾問股：人仔跌為何中國銀行 （03988） 唔多跌 會否跌穿3元？

28：05 - 觀眾問股：比亞迪 （01211） 205元及227元各有1000股 可坐一會嗎？

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港股偏軟，恒指全日跌55點，收報20116點，大市成交進一步縮至955億元。認可財務策劃師（CFP）梁耀康於「ET講股通」節目表示，內地昨召開全國穩住經濟大盤會議，總理李克強推出多項救經濟措施。不過，市場未受刺激，反而憂慮內地經濟形勢較2020年更嚴峻。由於中央大招的詳細內容快將出台，若到時有驚喜，股市有望受提振。

上證收市升0.5%，港股表現較弱，主因兩點：一、阿里巴巴 （09988） 快將放榜，市場預期業績不濟；二、美國國務卿今晚將公布對華政策。

說回內地經濟，各地已陸續出招谷經濟，如深圳推出30條刺激消費措施，涵蓋汽車、電子產品，包括補貼購置汽車、綠色家電等。中央大招料將涉及大量基建項目。人民銀行則敦促銀行用好降準、普惠小微貸款等工具。

聯想業績平穩 上望8.25元

展望後市，港股料續在現水平整固，等待中央穩經濟措施詳情。揀股宜聚焦盈利表現，科技股中首選京東 （09618） 。中央措施料主要涉及傳統經濟層面，藉以拉動大量產業鍵，虛擬經濟短期難受惠。汽車股方面，比亞迪 （01211） 續可看好，受惠國策，後市續以240、250元止賺。煤炭股續強勢，主因能源價格維持高企，內地發電量亦有望受惠穩經濟措施，從而保證煤炭需求。基建股則還看中央救市內容。內地谷數字基建，長飛光纖 （06869） 有望受惠。消費、體育用品、餐飲股波動性未除。

潛力股留意聯想 （00992） ，股價升1.1%至7.27元。聯想近日放榜，業績表現平穩，基礎設施及智能業務開始進入收成期。股息接近5厘，具一定防守性。先上望5月高位8.25元，以6.8、 6.75元止蝕。

【「ET講股通」問股環節，包括︰招行、聯想、中行、比亞迪。立即觀看】

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