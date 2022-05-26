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【史上最大】為慶英女王登基70周年　皇家鑄幣廠鑄造15公斤巨型硬幣

環球政經 23:12 2022/05/26

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英國皇家鑄幣廠近來鑄造了史上最大的硬幣，以紀念英女王伊莉莎白二世登基70周年白金禧年。該硬幣重達15公斤，由一位私人收藏家委託所製。這位不願具名的私人收藏家周三發表聲明，當中提到這枚硬幣的設計是對英女王的致敬。

滙豐維持恒指今年目標25410點  推薦12隻首選港股【見下頁

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這枚硬幣直徑22厘米，由純金製成，耗時400小時製作而成，價值1.5萬英鎊。硬幣一面為96歲英女王的容貌，另一面寫有「EIIR」。「EIIR」為英女王的「皇家暗號」（Royal cypher），，E則是Elizabeth，II是二世，而R則是拉丁文「Rex」 (皇帝)或 「Regina」(女皇)縮寫，故「EIIR」是指英女王伊利莎白二世。

此外，皇家鑄幣廠還發行了130萬枚50便士的硬幣，以紀念英女王在位70年，英國將在下個月舉行為期4天的全國性活動慶祝。

同場加映：【青姐話】國策愛理不理 港股半生不死

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撰文 : 陳楚琨

英女皇 設計 英國 英鎊

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