【職場熱話】母親陪求職者上公司 不肯讓兒子單獨面試 竟稱「我兒子甚麼都不知道」

相信每個人都有面試的經歷，會緊張是人之常情，𣎴知你們面試期間又有否遇過些趣事呢？近日就有網民在「Dcard」討論區發文指自己是HR，每日要處理很多面試因而感到沉悶，但卻因一位應徵者帶同母親一同面試的奇怪行徑，為她苦悶工作帶來樂趣。

樓主指她是HR，最近公司請人，每日便要處理不同面試和打報告，非常無聊。誰知有位應徵者竟然帶同母親一同面試，為她苦悶工作帶來娛樂。該母親不僅跟兒子上公司，連面試房都想跟進去。樓主問：「小姐介不介意讓我單獨與你兒子先面試？」，對方竟然說：「不行，我兒子甚麼都不知道的」。樓主聽完表示無奈，於是隨便問幾句便讓他們走。

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有網民認為「這個世界真是甚麼人都有」、「他母親控制欲很強」、「買樓置業靠父母也算，面試又關父母事？獨立點行不行？」、「兒子什麼都不知道，想問母親，你兒子有甚麼是知道？」。

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亦有網民指「應該多問幾條問題，難得遇到兩個那麼有趣的應徵者」；有人更笑言「應該叫他母親一起上班，兩個人一份糧，抵」、「最後是母親收到錄取機會」。

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責任編輯：陸盈希