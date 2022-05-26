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【人幣定存】1年人民幣定存息最高2.9厘 罕現破頂息率

15:43 2022/05/26

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再有大小港銀加人民幣定期存款息，包括滙豐等。

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人民幣滙價近日上落約千點子，幸而3間大小港銀加息搶人民幣定期存款，賺息料可稍為抵銷滙價波動，包括滙豐（HSBC）與富邦於本周二（5月24日）齊加3個月或以上人幣定存年息，當中富邦把3個月、半年及1年期年息皆調高0.1厘，新息率至2.9厘，罕現破頂息，續膺以上3個存期的高息王。

滙豐則把3個月、半年及1年人幣定存年息提高0.2厘，劃一報2.2厘。至於集友，把原本於下周二（31日）到期的7天年息享12.5厘優惠，剛順延至6月底才截止。專家指，一周後已踏入6月，料港銀在半年結前仍會勇於加息，以免流失客戶。

1年美元定存息最高2.6厘 大小港銀齊加息搶存【下一頁

此外，單以發鈔行的人幣定存年息比併，目前滙豐以3個月年息2.2厘，跑贏中銀香港 （02388） 的1.9厘，但不敵渣打香港 （02888） 的2.3厘年息。半年期年息方面，滙豐以2.2厘拋離中銀香港的1.9厘，卻輸給渣打的2.8厘。一年期息率方面，則以渣打的2.8厘，遠勝滙豐的2.2厘，以及中銀香港的兩厘。

要是計及分行較多的大行在內，3個月期的年息，以工銀亞洲的2.35厘及星展的2.5厘，稍勝上述3間發鈔行，以及恒生 （00011） 的兩厘。反觀，本周另有3行調整人幣定存息率，建行亞洲略減，而大眾銀行及華僑永亨於本周加完又減。

靠食息唯生等避險族甚關注人民幣滙價，今午（5月26日）在岸價（CNY）又急跌，暫報6.7158。現時中外資對人民幣預測呈大分歧，最牛是光大證券國際外滙策略師黃俊能，他料今年內離岸價（CNH）可挑戰6.3新高，年底目標價6.5。大新 （02356） 高級經濟師溫嘉煒預期，人民幣於年內仍有機會重上6.4，信銀國際首席經濟師卓亮估計高位在6.6，渣打料6月底見6.7，年尾重上6.6。

半年港元定存息最高1.9厘 月結前各行加息搶存【下一頁

不過，外資普遍較保守，星展香港財資市場部環球市場策略師李若凡昨回應本報查詢指，今年餘下時間，貨幣政策分歧可能令人民幣受壓。若中國貿易順差收窄，亦不利人幣。不過，假如內地疫情緩和，以及美國取消部分關稅，可能有助於減輕人民幣的下行壓力。離岸人民幣下一個支持位為6.85左右，若失守，再考驗6.9，至於年底目標價暫時為6.8左右。

此外，淡友包括華僑永亨經濟師，料離岸價於兩周內觸及7算底點。ING大中華首席經濟師彭藹嬈預計，第2季在岸價低見7算，但第3季稍升至6.8、第4季再升至6.7。

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪料，未來3個月、半年及1年人民幣見6.9，但兩年的長期目標可回升至6.5。

假如以最悲觀的預期，人民幣在7算尋底，即由現水平再有約4%的潛在貶幅，但以3個月、半年及1年最高存息有2.9厘，賺息可幫補蝕滙。而光大國際及大新的滙市達人不約而同建議，人民幣回落至6.8水平已值得低吸。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

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