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【創新科技】美大學研遙距操控機械蟹　僅0.5毫米寬

16:00 2022/05/29

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美國西北大學近日研發了機械蟹，外型只有半毫米寬，比普通跳蚤還要小。（美國西北大學資料圖片）

機械人種類層出不窮，美國西北大學近日研發了機械蟹，外型只有半毫米寬，比普通跳蚤還要小。機械蟹可遙距控制，未來可以在狹小的空間裏，執行簡單的任務。

研究團隊表示，機械蟹的遙距操控方法簡單，可以透過激光向機械蟹添加熱量，機械蟹的玻璃塗層就會使系統的形狀變形。由於機械蟹的表面面積小，當關閉激光後，機械蟹就會迅速冷卻。快速進行激光照射能令機械蟹移動，激光只需由右到左掃描，機械蟹就會向左移動。

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另外，該團隊參考了彈出式書籍的原理去研發機械蟹。該團隊先以平面幾何形狀來製作蟹結構的前身，然後將結構黏合在具伸展性的橡膠材料上。當橡膠材料鬆弛時就會屈曲，令蟹彈出成爲立體型態。

該方法允許研究人員創造各種形狀。除了螃蟹，該團隊還設計了約一毫米大小的微小尺蠖、甲蟲、蟋蟀。

外媒《CNN》認爲，該微型機械蟹未來有機會用於進行微創手術，幫助組裝和維修小型機器。

【日本AR導航】Apple Maps AR步行導航功能　擴大支援至東京

責任編輯：吳嘉雯

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