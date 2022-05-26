突收上司通知做錯事 獲男友安慰做好份內事便足夠 文職女仍感壓力大

無論是學生還是上班族都會有壓力，重要是學懂如何釋放壓力，讓自己不要被影響情緒。近日就有網民在「Dcard」討論區發文指她是兼職接待員，自上班開始已經很努力學習，工作上的事情開始上手，卻收到上司通知她做錯事，儘管其男友安慰做好份內事便可以，無需太上心，她仍感到大壓力。

樓主經歷：

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有網民認為「上司跟你說做錯甚麼是他的責任，他要教好你，所以你也不必太擔心」、「上班無論如何都會有做錯時候，只要不再重複犯錯便可以」。

亦有網民指「慢慢做便會麻木，如果真受不了就選擇離開，外面還有很多兼職」、「不要給自己太大壓力，所有東西都要時間適應。小心陰險同事，不明白馬上問，不要待做到才問」。

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責任編輯：陸盈希