【職場熱話】香港應實施WFH？ 學生都是回家做功課 打工仔不解為何成人反要受監管

疫情爆發後，不少公司都轉為在家工作，打工仔可能都習慣了WFH的生活，對於要回公司可能不太情願。近日就有網民在「連登」討論區發文指香港應要有更多公司實施在家工作，因為不少軟件都很普通，可以在家使用，更以學生為例，他們都是在家做功課，不理解為何成人工作反而要在日後公司被人監管著。

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有網民認為「不可能，香港人只是奴隸」、「現在疫情開始平穩，打工仔已準備好逼巴士地鐵上班」、「沒有低層員工回公司，高層怎麼享受優越感？」、「有人在公司都會偷懶，WFH只會更過分」。

亦有網民指「有多少香港人家中可以WFH？我夫妻倆自住，兩房一廳，只可以一個在書房，一個在廳。一家幾口WFH就更恐怖，有小朋友更是災難。全面WFH很難，但一星期一兩日便無沒問題」。

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責任編輯：陸盈希