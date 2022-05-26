【機迷熱話】Niantic推AR社交程式Campfire　供Pokémon Go玩家組織活動

▲ Niantic近日宣布將推出擴增實境（AR）互動社交應用程式Campfire，讓Pokémon Go玩家透過程式組織活動。（Niantic官網圖片）

遊戲開發商Niantic旗下的遊戲眾多，其中以Pokémon Go較為人熟悉。Niantic近日宣布將推出擴增實境（AR）互動社交應用程式Campfire，讓Pokémon Go玩家透過程式組織活動、與其他玩家分享内容、認識新朋友。

Pokémon Go玩家目前通常依靠Discord和其他平台與其他玩家交流。鑑於任天堂（Nintendo）及Pokémon公司對社交網絡較爲敏感，Niantic難以將社交功能直接建立於遊戲中。因此，Niantic發布了單獨的社交應用程式。Campfire現時已適用於Niantic第一款AR遊戲Ingress，於今年夏天將登錄其他遊戲。

【業界調查】元宇宙成大勢 75%港企未準備進入元宇宙

【日本AR導航】Apple Maps AR步行導航功能 擴大支援至東京

除了Campfire社交程式，Niantic還推出了Lightship視覺定位系統 （Visual Positioning System），提供新平台予開發者更準確地了解用戶位置。以此方位為座標基礎，更可將擴增實境 （AR）的誤差控制在幾厘米內，讓全球玩家感受擴增實境體驗。

為支援視覺定位系統，Niantic已經在六個城市，包括美國三藩市、洛杉磯、紐約、西雅圖、英國倫敦、日本東京，逾3萬個地點製作了3D地圖。

【透明手機】初創Nothing智能手機傳7月21日登場 售$4,196

責任編輯：吳嘉雯

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：