【職場熱話】現職美國公司 新工高薪卻更辛苦 難兼顧家庭時間 港爸陷兩難

正所謂魚與熊掌不能兼得，若然想要高薪可能要更辛苦，付出更多勞力，更甚會失去私人時間。近日就有網民在「連登」討論區發文指現在於美資公司工作，各項福利都不錯，但新公司較高薪，同時更辛苦，擔憂失去與兒子相處時間，因而煩惱不知應如何選擇。

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有網民認為「你想家庭和工作獲得平衡，可能不走好點，到最後還是看你覺得錢還是與家人相處時間更重要」、「對現有工作環境和公司沒有不滿就不要走」、「選後者，做部門負責人很麻煩」。

亦有網民指「那要看你底薪，多幾萬元會不會真的為生活帶來改變」、「兩份都差不多，但上班最重要是舒服，一年多3-4萬好像也不是很多」、「新工除了錢多，還有什麼可取的地方？」、「一定要追求穩定，職場工資是次要，和同事夾到才重要」。

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責任編輯：陸盈希