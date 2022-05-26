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【第六輪防疫基金】「垃圾車司機及跟車員工特別津貼」計劃　環境局今起接受申請

商業 15:22 2022/05/26

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「收集都市固體廢物或生活污水的垃圾車司機及跟車員工特別津貼」計劃，即日（26日）開始接受申請。（資料圖片）

環境局發言人今日（26日）宣布，於第六輪「防疫抗疫基金」下推出「收集都市固體廢物或生活污水的垃圾車司機及跟車員工特別津貼」計劃，即日（26日）開始接受申請。

【消費券商機】第二階段消費券增電子支付工具　PayMe推3項優惠吸商戶使用
　　 
該局發言人稱：「自2019冠狀病毒病第5波疫情爆發以來，垃圾車司機及跟車員工一直在較高健康風險環境下工作，提供不間斷的服務以保持社區環境衞生。政府將為這些合資格員工提供一次性為期5個月、每人每月2,000元的津貼，即資助每人合共10,000元，以肯定他們在第5波疫情爆發期間盡心服務社會而作出的貢獻。」

合資格員工要經公司提出申請
　　 
申請特別津貼須由以收集都市固體廢物或生活污水為主要業務並擁有相關車輛的公司為其合資格員工提交，相關員工無須另行申請。申請獲批後，環境保護署會透過公司發放津貼予其員工。
　　 
合資格的公司可由今日（26日）起透過環保署網頁提交網上申請，截止申請日期為今年6月27日。　　

【數碼詐騙】本港首季可疑數碼詐騙跌逾二成　行業加強防範意識

【旅遊復甦】Booking.com業績向好　首季總預訂額270億美元超2019年 

洗衣業資助計劃   已收逾萬宗申請

除了垃圾車司機及跟車員工，兩間電力公司的清潔及保安人員和洗衣業界同樣受惠於第六輪「防疫抗疫基金」。

環境局在基金下推出「電力公司（環境衞生和保安人員）抗疫支援計劃」，向兩間電力公司約580名從事清潔及保安工作的員工提供每月2,000元的津貼，為期5個月，資助每人合共10,000元。
　　 
環境局亦在基金下推出「洗衣業抗疫資助計劃（第二輪）」，為從事乾／濕洗服務的行業提供一筆過營運成本的資助，每間合資格洗衣店及洗衣工場會按其規模獲發放10,000元至15萬元資助。有關計劃共收到逾1,300宗申請，審批的工作已接近完成並同步分批發放資助，向洗衣業界提供及時援助。
　　 
另外，環保署透過回收基金，於3月中推出「一次性前線回收業員工資助計劃」，發放為期5個月、每人每月2,000元的津貼，資助每人合共10,000元。

該計劃於4月30日截止申請，共收到超過760宗申請，涉及前線回收業員工約4,100人，資助金額約4,100萬元。回收基金已陸續發放資助予合資格前線回收業員工。

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責任編輯：李智美

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