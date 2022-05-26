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灝景灣業主賣樓遇上校友　放棄「價高者得」原則　平手轉讓成全校友

股樓投資 15:37 2022/05/26

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青衣灝景灣新近錄得有趣成交，有業主竟然放棄「價高者得」原則，以「平手價」轉讓單位。利嘉閣梁均耀說，灝景灣1座中層D室，實用面積537平方呎，兩房間隔，外望市景，日前以838萬元易手，實用呎價約15,605元。代理透露，原業主見買家新婚上車，而且是校友，認為一切實屬緣份，即使有其他買家出價更高，都紛紛拒絕，情願以「平手價」轉讓單位，當作新婚禮物。 

資料顯示，原業主於2018年底以800萬元購入上述物業，持貨約4年，現帳面賺約38萬元，但料扣除雜費後，只能平手，甚至微蝕離場。梁均耀續稱，屋苑目前放盤量約84個，入場價830萬元起。 

代理透露，買家為新盤向隅客，抽三次新盤均無功而還，故透過利嘉閣平台於二手市埸尋覓鐵路沿線大型屋苑，經視察屋苑後，見上述單位間隔方正、景觀開揚、裝修企理，而且屋苑旺中帶靜，民生配套齊全，適合作新婚自住之用。 

延伸閱讀 【2022新盤】白石角Silicon Hill首張價單登場　一房折實549.28萬元起　新地：東鐵無敵價【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

青衣 利嘉閣 二手市場 灝景灣

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