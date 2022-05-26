世銀行長警告 俄烏戰爭恐釀環球經濟衰退

俄羅斯與烏克蘭戰爭不止影響地緣政治，更影響全球經濟。世界銀行行長馬爾帕斯近日警告，俄烏戰爭影響食品及能源價格，可能觸發全球經濟衰退，發展中國家可能更受影響。

【烏克蘭戰爭】學者料俄經濟年底縮3成 石油天然氣出口反增 【下一頁】

世銀行長馬爾帕斯（David Malpass）周三（25日）視像形式出席美國商會活動時表示，俄烏戰爭影響食品及能源價格，同時亦左右肥料供應量，或會導致全球經濟出現衰退。馬爾帕斯稱俄烏經濟預期會收縮，歐洲﹑美國及中國經濟增長亦料放緩。

馬爾帕斯指出，由於能源價格上漲，全球第4大經濟體德國已出現明顯放緩，加上肥料產量減少，全球經濟可能被波及。馬爾帕斯坦言，就目前全球本地生產總值（GDP）數據，難以看見如何避免出現經濟衰退。

諾貝爾經濟學獎得主：美聯儲加息無用無法抑通脹 【下一頁】

另外，馬爾帕斯稱中國樓市已見收縮，即使俄烏戰爭爆發前，世銀對其2022年預期經濟增長亦持軟化態度。馬爾帕斯認為，中國因新冠肺炎疫情的封城或進一步降低世銀對中國經濟增長預期。

同時，馬爾帕斯估計，單是能源價格翻倍已足以釀成經濟衰退。他認為發展中國家所承受的經濟衝擊可能更大。不過，馬爾帕斯未解釋，認為全球經濟衰退何時開始。因為俄烏戰爭持續，世銀上月已把全球今年經濟增長預期下調，由4.1%降至3.1%。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：吳漢培