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【烏克蘭戰爭】澤連斯基批基辛格言論 如二戰前綏靖政策

環球社會熱點 15:15 2022/05/26

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俄烏戰爭已持續逾3個月，仍未有結束跡象。美國前國務卿基辛格早前暗示，烏克蘭需在領土上讓步以免威脅歐洲穩定。烏克蘭總統澤連斯基周三（25日）批評，基辛格言論猶如二戰前夕各國向納粹德國採取的綏靖政策。澤連斯基更批評，地緣政治家總是不願看到普通人。

普京提拔親信保鑣 接替意外身亡俄緊急情況部長 【下一頁】

澤連斯基（Volodymyr Zelensky）周三（25日）批評，基辛格（Henry Kissinger）本周早前言論猶如活在1938年。澤連斯基表示，一眾偉大的地緣政治家（great geopoliticians）在建議烏克蘭，向俄羅斯作出妥協時，總是不願意考慮平民。

澤連斯基直言，建議僅是換取幻想中的和平（exchange for the illusion of peace），當中提及的領土正有數百萬人居住，建議需考慮民眾。他亦形容俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）是獨裁者，而自己不會聽從急於和獨裁者會面的人。

俄羅斯海上油輪原油量創新高 達6200萬桶 【下一頁】

澤連斯基批評，儘管俄羅斯已發射數千枚導彈到烏克蘭，更有成千上萬的烏克蘭人被殺，總有人呼籲需考慮俄羅斯利益。他強調，烏克蘭將繼續戰鬥至重新控制所有領土。

英法在1938年在慕尼黑和意大利及納粹德國簽署協議，允許納粹德國吞併捷克斯洛伐克（Czechoslovakia） 西邊領土。該協定稱為《慕尼黑協定》，是一項對納粹德國的綏靖政策，德國翌年亦出兵捷克斯洛伐克，導致該國滅亡。

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責任編輯：李俊儀

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