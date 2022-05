【烏克蘭戰爭】澤連斯基批基辛格言論 如二戰前綏靖政策

俄烏戰爭已持續逾3個月,仍未有結束跡象。美國前國務卿基辛格早前暗示,烏克蘭需在領土上讓步以免威脅歐洲穩定。烏克蘭總統澤連斯基周三(25日)批評,基辛格言論猶如二戰前夕各國向納粹德國採取的綏靖政策。澤連斯基更批評,地緣政治家總是不願看到普通人。

普京提拔親信保鑣 接替意外身亡俄緊急情況部長 【下一頁】

澤連斯基(Volodymyr Zelensky)周三(25日)批評,基辛格(Henry Kissinger)本周早前言論猶如活在1938年。澤連斯基表示,一眾偉大的地緣政治家(great geopoliticians)在建議烏克蘭,向俄羅斯作出妥協時,總是不願意考慮平民。

澤連斯基直言,建議僅是換取幻想中的和平(exchange for the illusion of peace),當中提及的領土正有數百萬人居住,建議需考慮民眾。他亦形容俄羅斯總統普京(Vladimir Putin)是獨裁者,而自己不會聽從急於和獨裁者會面的人。

俄羅斯海上油輪原油量創新高 達6200萬桶 【下一頁】

澤連斯基批評,儘管俄羅斯已發射數千枚導彈到烏克蘭,更有成千上萬的烏克蘭人被殺,總有人呼籲需考慮俄羅斯利益。他強調,烏克蘭將繼續戰鬥至重新控制所有領土。

英法在1938年在慕尼黑和意大利及納粹德國簽署協議,允許納粹德國吞併捷克斯洛伐克(Czechoslovakia) 西邊領土。該協定稱為《慕尼黑協定》,是一項對納粹德國的綏靖政策,德國翌年亦出兵捷克斯洛伐克,導致該國滅亡。

緊貼地緣政治變化,立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯:李俊儀