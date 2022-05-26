  • 27°C
香港時間 : 2022526日 (四) 16:07
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

英財相料向能源商徵暴利稅 補貼英國家庭

環球社會熱點 14:05 2022/05/26

分享：

分享：

受能源價格上升及通貨膨脹影響，英國面臨重大生活成本壓力。英國媒體報稱，財相辛偉誠或將宣布，向能源公司開徵暴利稅，同時把調整能源補貼計劃，讓每戶家庭最多可獲400英鎊能源費用減免，協助應對現時的經濟難關。

英國護士通脹下人工唔夠交租 要靠食物銀行救濟 【下一頁】

英國衛報報稱，財相辛偉誠（Rishi Sunak）最快周四（26日）宣布，向能源公司開徵暴利稅，並利用當中部分稅收幫助民眾應對能源價格上升問題。據悉，新政策包含所有電力生產商，可能允許投資准納入豁免。

保守黨消息人士承認，此舉惹起內閣分裂，憂慮可能影響有關公司未來投資。消息人士指出，政府不希望新稅讓英國經營環境變得不明朗，政府內部亦不肯定所得稅收是否足彌補損失。

有指政府估計新稅將為庫房帶來超過100億英鎊（約986.4億港元）額外收入，但有分析師認為數目超乎預期。

倫敦某十字路口設鏡頭捉違例車 3年收1.5億罰款 【下一頁】

泰晤士報指出，辛偉誠將加大能源補貼計劃，包括把早前宣布的能源費用貸款改為資助，金額亦由200英鎊增至400英鎊（約3,950港元）。針對300萬戶低收入家庭的能源價格折扣計劃的金額，亦可能由150英鎊升至500英鎊（約4,932港元）。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：吳漢培

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【通脹高企】影響 英首市宣布生活成本緊急狀態
2022/05/19
【通脹高企】影響 英首市宣布生活成本緊急狀態
聯合國大幅下調全球經濟增長預測 4%減至3.1%
2022/05/19
聯合國大幅下調全球經濟增長預測 4%減至3.1%
【通貨膨脹】英國4月達9% 創40年來新高
2022/05/18
【通貨膨脹】英國4月達9% 創40年來新高
英國首季失業率3.7% 創48年新低
2022/05/17
英國首季失業率3.7% 創48年新低
英官勸生活負擔過重民眾 OT或者搵過份更好工作
2022/05/16
英官勸生活負擔過重民眾 OT或者搵過份更好工作

你可能感興趣

【通脹高企】影響 英首市宣布生活成本緊急狀態
13:05 2022/05/19
【通脹高企】影響 英首市宣布生活成本緊急狀態
聯合國大幅下調全球經濟增長預測 4%減至3.1%
12:17 2022/05/19
聯合國大幅下調全球經濟增長預測 4%減至3.1%
【通貨膨脹】英國4月達9% 創40年來新高
18:10 2022/05/18
【通貨膨脹】英國4月達9% 創40年來新高
經濟 能源供應 英國 辛偉誠 電力

上一篇文章

世銀行長警告 俄烏戰爭恐釀環球經濟衰退

下一篇文章

【烏克蘭戰爭】烏外長斥北約未阻俄入侵 澤連斯基批基辛格言論（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

英國都關注香港天線得得B事件 網民神回應獲過千讚
英國都關注香港天線得得B事件 網民神回應獲過千讚
GCSE英國會考1條數學題難倒考生 家長：老師都唔識
GCSE英國會考1條數學題難倒考生 家長：老師都唔識
英國護士通脹下人工唔夠交租 要靠食物銀行救濟
英國護士通脹下人工唔夠交租 要靠食物銀行救濟
【烏克蘭戰爭】烏外長斥北約未阻俄入侵 澤連斯基批基辛格言論（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】烏外長斥北約未阻俄入侵 澤連斯基批基辛格言論（不斷更新）
新型冠狀肺炎全球疫情（05月26日 時間16:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（05月26日 時間16:00）
【德州槍擊】18歲槍手闖小學掃射釀21死（第三版）
【德州槍擊】18歲槍手闖小學掃射釀21死（第三版）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款