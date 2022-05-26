英財相料向能源商徵暴利稅 每戶最多減3950

受能源價格上升及通貨膨脹影響，英國面臨重大生活成本壓力。英國媒體報稱，財相辛偉誠或將宣布，向能源公司開徵暴利稅，同時把調整能源補貼計劃，讓每戶家庭最多可獲400英鎊能源費用減免，協助應對現時的經濟難關。

英國護士通脹下人工唔夠交租 要靠食物銀行救濟 【下一頁】

英國衛報報稱，財相辛偉誠（Rishi Sunak）最快周四（26日）宣布，向能源公司開徵暴利稅，並利用當中部分稅收幫助民眾應對能源價格上升問題。據悉，新政策包含所有電力生產商，可能允許投資准納入豁免。

保守黨消息人士承認，此舉惹起內閣分裂，憂慮可能影響有關公司未來投資。消息人士指出，政府不希望新稅讓英國經營環境變得不明朗，政府內部亦不肯定所得稅收是否足彌補損失。

有指政府估計新稅將為庫房帶來超過100億英鎊（約986.4億港元）額外收入，但有分析師認為數目超乎預期。

倫敦某十字路口設鏡頭捉違例車 3年收1.5億罰款 【下一頁】

泰晤士報指出，辛偉誠將加大能源補貼計劃，包括把早前宣布的能源費用貸款改為資助，金額亦由200英鎊增至400英鎊（約3,950港元）。針對300萬戶低收入家庭的能源價格折扣計劃的金額，亦可能由150英鎊升至500英鎊（約4,932港元）。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：吳漢培