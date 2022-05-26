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【英國通脹】每戶能源補貼400鎊 向油氣公司徵「暴利稅」（第二版）

環球社會熱點 22:19 2022/05/26

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英國政府向能源公司開徵「暴利稅」（windfall tax），同時撥款150億英鎊（約1479億港元），向每戶家庭給予400英鎊（約3,950港元）能源費扣減，並向逾800萬個低收入家庭發放650英鎊（約6409港元）生活津貼，協助英國家庭應對生活成本危機。

（第二版全篇更新）

英國護士通脹下人工唔夠交租 要靠食物銀行救濟 【下一頁】

財相辛偉誠（Rishi Sunak）周四宣布，向石油及天然氣公司開徵「能源盈利稅」（energy profits levy），稅率為額外盈利的25%，容許相關公司為多達80%的投資項目申請稅務豁免。稅項設有日落條款，當能源價格回落至正常水平後將會取消。

辛偉誠估計，新稅項將為庫房帶來50億英鎊（約493億港元）額外收入，但分析師認為數目將會超越100億英鎊（約986億港元）。政府今次未有使用暴利稅的名目，主因英國各界於過去數月，對開徵有關稅項有不少反對聲音。

稅收將用以幫助民眾應對能源價格上升問題，而辛偉誠調整能源補貼計劃後，每戶家庭最多可獲400英鎊能源費扣減。計劃原本只為英國家庭提供200英鎊能源費貸款。

另外，逾800萬個低收入家庭將獲現金資助650英鎊，分別於7月及秋天發放。連同能源補貼計劃，整個計劃預計涉資150億英鎊。

倫敦某十字路口設鏡頭捉違例車 3年收1.5億罰款 【下一頁】

能源及食品價格持續上升，帶動英國通脹高企，4月消費物價指數高達9%，為7國集團（G7）成員國中最高，凸顯當地民眾面臨重大生活成本壓力。

保守黨消息人士日前承認，「暴利稅」惹起內閣分裂，憂慮可能影響能源公司未來投資，政府亦不希望新稅讓英國經營環境變得不明朗，政府內部更不肯定所得稅收是否足彌補損失。

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培

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