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【國泰航空293】國泰邀請已離職空中服務員 重返集團工作

股樓投資 16:35 2022/05/26

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本地媒體報道，近年業務受疫情影響而出現裁員及離職潮的國泰航空(00293)，隨著疫情緩和以及不少國家開始通關，公司近日向已離職的空中服務員發電郵，邀請他們申請回巢。該報道引述其所看到的一封電子郵件報道，國泰將重新聘用數百名前員工，以準備增加航班服務。憧憬業務復甦下，國泰全日上升2%，收報7.97元。

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國泰在電郵中表示，政府近期調整旅行限制和檢疫要求，支持逐步恢復往返香港的航班，相關變化對業務朝著正確方向邁出重要一步，期待未來數月，可讓更多乘客往返更多目的地，目前正是合適時機重建團隊，因此決定向已離職的機艙服務員發信，並在電郵中附上申請鏈結。

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國泰主席賀以禮3月曾表示，集團已向員工承諾今年不會有裁員或特別假期安排；相反，國泰自去年夏季起已開始招募本地機組人員，包括重新僱用受2020年重組計劃影響的前國泰港龍機師，另有150名飛行見習計劃的畢業生將加入集團。

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撰文 : 李尚毅

國泰航空（00293） 港股

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