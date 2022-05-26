【猴痘症】西班牙採購疫苗 羅氏藥廠開發快測套裝

全球愈來愈多國家發現猴痘症個案，引起國際社會廣泛擔憂。其中西班牙政府周三(25日)表示，將採購猴痘疫苗；羅氏藥廠周三亦宣布，已開發3種病毒快速檢測套裝，可檢測與猴痘、天花及牛痘相關的病毒。

世衛指猴痘症疫情可控 歐洲國家開打天花疫苗 【下一頁】

歐洲疾控中心（ECDC） 周三發表報告，指最少有十多個非猴痘流行國家錄得確診個案，合共219宗猴痘病例，當中大部分為歐洲國家。其中英國再新增多7宗猴痘個案至78宗、西班牙再多4宗猴痘個案，當地病例增至55宗，使全球猴痘病例累積至最少230宗。

西班牙衛生部長達里亞斯（Carolina Darias）表示，當局將購買由疫苗製造商Bavarian Nordic生產的Imvanex疫苗，但未透露數量。

世衛指猴痘症未見有突變 暫不推大規模接種疫苗 【下一頁】

羅氏（Roche）藥廠周三宣布，已開發3種病毒快測套裝，檢測與猴痘、天花及牛痘相關的病毒，其次為猴痘病毒，特別是西非和中非毒株。最後則是專門為研究人員開發，可同時檢測正痘病毒（orthopoxviruses）及猴痘病毒。

美國疾控中心（CDC）官員麥奎斯頓（Jennifer McQuiston）周一（23日）強調，猴痘並非新冠病毒，不會透過輕易空氣傳播。她表示，猴痘主要通過密切接觸，包括接觸出現猴痘皮疹人士的身體、共用床上用品並衣服等途徑傳播。

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責任編輯：郭麗明