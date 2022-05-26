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【業界調查】元宇宙成大勢　75%港企未準備進入元宇宙

科技 13:09 2022/05/26

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香港無線科技商會主席羅國明（左）、生產力局數碼轉型部總經理陳仲文（右）呼籲，企業應盡早制定人才發展規劃，以減輕經營成本。（廖淑瑩攝）

元宇宙（Metaverse）近年成為熱話，不少企業紛紛投入發展相關範疇。有調查發現，75%本地企業仍未為進入元宇宙作任何準備，其中人才短缺及欠缺資金成為障礙。專家呼籲，企業應盡早制定人才發展規劃，以減輕經營成本。

香港無線科技商會今（26日）公布「香港智能手機應用程式業界調查2021-2022」結果。調查於今年2月至3月期間進行，以網上問卷及電話形式，成功訪問143間在香港或亞洲其他地區經營智能手機應用程式業務的企業之管理階層。

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調查顯示，75%受訪香港企業仍未為進入元宇宙作任何準備，當中人才短缺及欠缺資金是窒礙企業進入元宇宙的主因。當中中小企佔大多數，16％更表示不相信元宇宙概念。其他不參與元宇宙的原因包括公司產品不適用於元宇宙、未來發展不會涉及元宇宙，以及沒有興趣等。

逾6成企業指缺乏專才成主因

至於人力資源短缺仍是業界面對的問題。調查顯示，行內技術類型員工不足的問題略有改善，但該類型員工的短缺情況仍較管理層及銷售人員的嚴重。 在「非常缺乏」和「有點缺乏」選項中，較多受訪企業指向了技術人員。 整體來說，有66％受訪企業認為技術人員不足的主因是缺乏專才。 

至於管理層及銷售人員的人才短缺情況，受訪企業認為有所改善，其中管理層職位沒有人手短缺的比例由2020年的38％增至2021年的42％；銷售人員沒有人手短缺的比例亦從2020年的42％增至2021年的50％。 

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外判方式解人才荒

香港無線科技商會主席羅國明表示，現時本地行業缺乏區塊鏈、AI、大數據人才，加上各國推出移民政策吸引IT人才，令競爭加劇。他以自己公司為例，現時核心的R&D技術仍在香港進行，而其他工序則外判至其他亞太地區，以舒緩人才不足的情況。羅建議，香港企業宜加強包括在使用者體驗設計等方面的投資，以提升競爭力。

生產力局數碼轉型部總經理陳仲文表示，香港專才流失及短缺的問題猶為嚴重，縱使企業已經執行不同措施以減低影響，但情況預計未能於短時間內得到改善，香港企業應盡早制定人才發展規劃，以減輕經營成本。

記者：廖淑瑩

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