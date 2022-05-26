▲ 【中美金融戰】港美會計師資格互認協議將在年底失效 會計師公會：就放寬要求未達共識

香港會計師公會（HKICPA）早前公布，自2011年起，與美國專業會計機構U.S. International Qualifications Appraisal Board（IQAB）簽訂的互認雙方會計師資格協議，將在今年底到期後不再延續。會計師公會在網站指，在過去三年期間，IQAB與公會就互認協議商討，希望美國的經驗可取代香港的本地經驗，讓IQAB會員直接成為香港職業會計師，雙方就此未能達成共識，因此協議不獲繼續。

據香港會計師公會表示，為確保海外申請者在香港從事審計工作時，了解香港相關法規的要求及達至一定專業水平，要求IQAB會員需具備一年香港本地經驗的條件，因此公會與IQAB未能達成共識以延長雙方的互認協議。

香港自去年底起，由財務匯報局取代會計師公會，負責發出會計師執業證書、執業單位的註冊，以及調查和紀律處分所有會計師、執業會計師以及執業單位。

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