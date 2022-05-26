▲ 【AAPL】天風郭明錤：AirPods Pro 2下半年越南量產 料仍採用Lightning接頭

被譽為「最強蘋果分析師」的天風國際證券分析師郭明錤表示，蘋果AirPods Pro 2將於今年下半年於越南量產，為成功在中國以外量產的主要產品。

郭明錤在Twitter上指出，AirPods Pro 2成功生產的轉移是因為其產品的供應鏈相對不複雜，同時又與中國以外的大多數國家相比，越南擁有較好的生產環境，如基礎設施和勞動力。

不過，他認為短期內卻難以將AirPods Pro 2的成功經驗複製至其他產品或國家，而且AirPods Pro 2的NPI（新產品導入）仍在中國，意味要建立一個完整的非中國工廠並不容易。不過，對於立訊精密（深：002475）和歌爾（深：002241）等AirPods系列中國組裝商在越南設廠而非印度，可減少潛在地緣政治風險。

郭明錤又預測，AirPods Pro 2的充電盒仍將採用Lightning接頭，而不是USB-C。

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