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【日本AR導航】Apple Maps AR步行導航功能　擴大支援至東京

科技 15:19 2022/05/26

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該Apple Maps AR步行導航功能已支援日本東京！（日本科技網誌Ata Distance圖片）

蘋果（Apple）近年積極為Apple Maps App引入新功能如室內地圖，隨著iOS15更新，更為部分大城市增加Apple Maps擴增實境（AR）步行導航功能。據知名日本科技網誌Ata Distance指，該Apple Maps AR步行導航功能已支援日本東京，看來各位港人「回鄉」時，可以在東京使用該AR導航，不用擔心迷路了。

據知名日本科技網誌Ata Distance編輯日前發現，iPhone的優化位置圖標有變化，經仔細檢查後，留意到在東京的Apple Maps已啟動了AR步行導航功能，可以引導用戶通過錯綜複雜、訊息密集的「地鐵站迷宮」，如新宿及池袋等。

要啟動步行路線，可以舉起iPhone並在出現提示時掃描四周的建築物，步行指示便會自動出現在AR模式中，協助用戶到達需要去的地方。

根據Apple官網名單顯示，Apple Maps App的AR步行導航功能僅可在倫敦、洛杉磯、蒙特利爾、紐約費城、聖地亞哥、三藩市灣區、新加坡、多倫多、溫哥華和華盛頓特區使用，惟日本東京尚未列入名單，還需要等待官方正式確認。至於其他日本城市，則要到實地查看才知道是否也進行了更新。

責任編輯：張寶燕

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